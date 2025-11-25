CNBLUE、日本で秋ライブを成功裏に終了！多数の日本語曲と特別なアンコールで魅了

バンドCNBLUEが日本ツアーを成功裏に終えた。

CNBLUEは去る11月15〜16日に神戸・ワールド記念ホール、23〜24日に千葉・幕張イベントホールで秋ツアー「2025 CNBLUE AUTUMN LIVE IN JAPAN〜SHINTOUYA〜」を開催した。

今回のツアーの最初のステージとして、11月5日のリリース後、オリコンチャートとビルボードジャパンのトップに君臨した日本15thシングルの同名タイトル曲『心盗夜』を披露した。最初の曲から華麗なボーカルと洗練されたバンドサウンドが完璧に調和し、観客の熱い反応を引き出した。

（写真＝FNCエンターテインメント）CNBLUE

続けて、日本13thシングルの同名タイトル曲『LET IT SHINE』、『心盗夜』の収録曲『Slow motion』、日本6thフルアルバム『STAY GOLD』の収録曲『This is』、日本10thシングルの同名タイトル『Puzzle』、2ndフルアルバム『2gether』のタイトル曲『Cinderella』、7thミニアルバム『7℃N』のタイトル曲『Between Us』など、多彩なセットリストを準備して、バンドならではの幅広い音楽を見せた。

特にアンコール曲の10thミニアルバム『X』のタイトル曲『A Sleepless Night』は、韓国語と日本語を自然につなげるステージで深い余韻を残した。これは、先日の日本公演中に「いつか日本語バージョンでもお聞かせする」という約束を実現した瞬間であり、ファンにとってさらに意味が大きかった。

なお、CNBLUEは、来る2026年1月17〜18日、ソウル・チケットリンクライブアリーナで新しいワールドツアー「2026 CNBLUE LIVE WORLD TOUR ‘3LOGY’」の幕を開ける予定だ。

（記事提供＝OSEN）