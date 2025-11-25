関東は、今日25日(火)は曇りや雨。最高気温は広く師走並み。都心(12.6℃)を含め今シーズン一番の寒さになった所も。明日26日(水)は、一転して晴れる。日中は広く過ごしやすい陽気に。27日(木)以降も晴天が続くが、日ごとの気温のアップダウンが大きい。服装選びに注意を。

26日(水)以降は晴天が続く関東 日ごとの気温の変化に注意

関東は、今日25日(火)は、冷たい空気に覆われて、朝から気温がほとんど上がりませんでした。各地で日中は師走並みの気温となり、都心(12.6℃)をはじめ、広い範囲で今シーズン一番の寒さになりました。





明日26日(水)は、天気が一転、各地とも晴れて、広く過ごしやすい陽気になるでしょう。日中は気温がグングン上昇し、東京、横浜、千葉、さいたまでは、最高気温が20℃近くまで上がる予想です。今日25日(火)と比べて、10℃くらい上がります。昼間はシャツ一枚で過ごせる所もあるでしょう。ただ、大気の状態が不安定で、天気が変わりやすくなります。晴れていても、急な雨や雷雨にご注意下さい。27日(木)以降も関東は各地で晴れの天気が続くでしょう。ただ、日ごとに最高気温のアップダウンが大きくなります。都心の最高気温に注目すると、27日(木)は17℃、28日(金)は20℃、29日(土)は15℃、30日(日)は17℃、12月1日(月)は21℃、2日(火)は14℃と、日替わりで、『寒』と『暖』が交互に繰り返されます。体調管理だけでなく、服装選びにもご注意下さい。特に、27日(木)は内陸を中心に、29日(土)と2日(火)は広い範囲で、日差しの下でもヒンヤリします。厚手の上着やコートなど、冬服が活躍するでしょう。

関東で紅葉が見頃を迎えている所は?

栃木では紅葉のピークは過ぎており、群馬や茨城でも色あせ始めてきています。ただ、東京、神奈川、千葉、埼玉では、まだ、見頃を迎えている所があり、今週も青空とのコントラストを楽しめるでしょう。



また、ライトアップされる場所では、夜でも紅葉狩りを楽しめそうです。日が沈むと、一気に寒くなりますので、体調を崩さないように、ダウンやマフラーなどを着用するなど、寒さ対策は万全にしてお出かけ下さい。

引き続きインフルエンザに要注意

厚生労働省によりますと、16日(日)までの一週間に、全国で報告されたインフルエンザの患者数は一医療機関あたり「37.73人」と、前の週と比べて、1.7倍ほど増えています。



関東各地も増加傾向で、16日(日)までの一週間に都心で報告された患者数は、「44.75人」と、前の週の「29.03人」と比べて、1.5倍ほど上昇しています。



関東で最も多いのが、埼玉県で「70.01人」、次いで神奈川県で「55.12人」となりました。



紅葉シーズンということもあり、見頃を迎えている所では、たくさんの人が集まり、さらに感染が拡大する恐れがあります。お出かけの際はマスクをしたり、帰宅後はうがいや手洗いを徹底するなど、対策は万全になさって下さい。