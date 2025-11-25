苺のおいしさいっぱい！エリーゼなどブルボン5商品が″いちごフェア″
ブルボンは11月18日、期間限定"いちごフェア"商品5品を発売した。
バリエーション豊かな"いちごフェア"商品
「アルフォートとちあいか苺」は、とちあいか苺パウダーをチョコレートに練り込みココアビスケットと組み合わせた。「エリーゼとちあいか苺」は、とちあいか苺クリームを、サクッと軽い歯ざわりのウエハースで包んでいる。
「ロアンヌとちあいか苺」は、サクッとやさしい食感の香ばしいゴーフレットで強い甘味のとちあいか苺クリームをサンドした。「ミニミルフィーユショコラあまおう苺」は、あまおう苺クリームをパイとウエハースではさみ、その上からチョコレートをコーティングしたひとくちサイズのミルフィーユ。
「ミニバームロールあまおう苺」は、ミニサイズのロールケーキを、あまおう苺パウダーを加えた甘酸っぱい苺クリームで包んだ。
価格はすべてオープン。
