【日本一のイケメン中学生候補】敗者復活枠：上中琉＜男子中学生ミスターコン2025 ファイナリスト連載＞
【モデルプレス＝2025/11/25】“日本一のイケメン中学生”を決める「男子中学生ミスターコン2025」。モデルプレスは今回、ファイナリストに勝ち残った15人を1人ずつ紹介する連載を開始。第13回は、敗者復活枠：上中琉（うえなか・りゅう）くんのインタビューを届ける。
【写真】今年度のエリア別“日本一のイケメン中学生”
出身：鹿児島県
学年：3年生
誕生日：4月5日
MBTI：ENFP-T
趣味：スポーツ観戦をすること！
特技：バスケットボール
好きな食べ物：お母さんが作るチーズコロッケ
嫌いな食べ物：レタス
好きな言葉（座右の銘）：明元素（めいげんそ）
最近ハマっていること：音楽を聞くこと・ギターを弾くこと
― コンテストに参加した理由ときっかけを教えてください。
母からの誘いを受けて、僕もミスターコンに出てみたいと思いコンテストに参加させてもらいました！
― ご自身の強み・アピールポイントを挙げるとしたら？
誰に対しても一人一人に明るく平等に接することができるとこ！
― 憧れの有名人はいますか？
三浦春馬さん。
― モデルプレスの読者の中には今、さまざまな不安を抱えている読者がいます。そういった読者に向けて、これまでの人生の中で「悲しみを乗り越えたエピソード」を教えてください。
ミクチャ配信を始めたてのとき、最初は何もかもが分からず、配信をしても来て下さる方はほんの少しでした。すぐに配信を閉じてしまうこともあり、最初の頃は本当に辛かったです。でも、配信を続けていくうちに少しずつ僕のことを応援して下さる方が増えていきました！今では昔に比べて配信に来て下さる方も多く、皆さんが沢山の面白いコメントを送って下さるおかげで、すごく楽しい配信をさせてもらっています！本当に皆さんに感謝しています。
― 将来の夢を教えてください。
俳優・タレント。
― モデルプレス読者の中には今、夢を追いかけている読者もたくさんいます。最後に「夢を叶える秘訣」を教えてください。
具体的な目標を決めて、夢に向かって1日1日時間を大切に自分なりに精一杯努力し続けること。
今後ファイナリストは週末レッスンを行い、11月29日・30日に東京で行われる授賞式にて“日本一のイケメン男子中学生”が決まる。グランプリ受賞者には「賞金50万円」「2026年に開催されるTGC teenへの出演権」「次年度コンテストの公式アンバサダー起用」などが与えられる。
「男子中学生ミスターコン」は、2023年度より「男子高生ミスターコン」「女子高生ミスコン」「JCミスコン」の兄弟コンテストとして開催。事務所に所属していない日本在住の男子中学生であれば参加可能。同世代の生活に根付いているSNSやアプリを使用した審査を採用し、“みんなで選ぶ”視聴者参加型のコンテストとなっている。2024年にグランプリを獲得した井原泰知は「TGC teen」などに出演。活躍の幅を広げている。
（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】今年度のエリア別“日本一のイケメン中学生”
◆上中琉（うえなか・りゅう）くんプロフィール
出身：鹿児島県
学年：3年生
誕生日：4月5日
MBTI：ENFP-T
趣味：スポーツ観戦をすること！
特技：バスケットボール
好きな食べ物：お母さんが作るチーズコロッケ
嫌いな食べ物：レタス
好きな言葉（座右の銘）：明元素（めいげんそ）
最近ハマっていること：音楽を聞くこと・ギターを弾くこと
◆上中琉くん、コンテスト参加のきっかけは？
― コンテストに参加した理由ときっかけを教えてください。
母からの誘いを受けて、僕もミスターコンに出てみたいと思いコンテストに参加させてもらいました！
― ご自身の強み・アピールポイントを挙げるとしたら？
誰に対しても一人一人に明るく平等に接することができるとこ！
― 憧れの有名人はいますか？
三浦春馬さん。
◆上中琉くんが悲しみを乗り越えた方法
― モデルプレスの読者の中には今、さまざまな不安を抱えている読者がいます。そういった読者に向けて、これまでの人生の中で「悲しみを乗り越えたエピソード」を教えてください。
ミクチャ配信を始めたてのとき、最初は何もかもが分からず、配信をしても来て下さる方はほんの少しでした。すぐに配信を閉じてしまうこともあり、最初の頃は本当に辛かったです。でも、配信を続けていくうちに少しずつ僕のことを応援して下さる方が増えていきました！今では昔に比べて配信に来て下さる方も多く、皆さんが沢山の面白いコメントを送って下さるおかげで、すごく楽しい配信をさせてもらっています！本当に皆さんに感謝しています。
◆上中琉くんの夢を叶える秘訣
― 将来の夢を教えてください。
俳優・タレント。
― モデルプレス読者の中には今、夢を追いかけている読者もたくさんいます。最後に「夢を叶える秘訣」を教えてください。
具体的な目標を決めて、夢に向かって1日1日時間を大切に自分なりに精一杯努力し続けること。
◆「男子中学生ミスターコン」ファイナリスト13人が最終決戦へ
今後ファイナリストは週末レッスンを行い、11月29日・30日に東京で行われる授賞式にて“日本一のイケメン男子中学生”が決まる。グランプリ受賞者には「賞金50万円」「2026年に開催されるTGC teenへの出演権」「次年度コンテストの公式アンバサダー起用」などが与えられる。
◆男子中学生ミスターコン」とは
「男子中学生ミスターコン」は、2023年度より「男子高生ミスターコン」「女子高生ミスコン」「JCミスコン」の兄弟コンテストとして開催。事務所に所属していない日本在住の男子中学生であれば参加可能。同世代の生活に根付いているSNSやアプリを使用した審査を採用し、“みんなで選ぶ”視聴者参加型のコンテストとなっている。2024年にグランプリを獲得した井原泰知は「TGC teen」などに出演。活躍の幅を広げている。
（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】