年末年始に集中して観たい人にもオススメ。

映画やドラマの見放題に加えて、雑誌も読み放題のU-NEXT。NetflixやDisney+に比べると月額料金は少しお高めなので契約するかずーっと迷っていた方に朗報です。

クレカ登録も不要。U-NEXT30日間見放題を30%オフで

U-NEXTギフトコード 30日間見放題+1,200ポイント|オンラインコード版 1,532円 Amazonで見る PR PR

U-NEXT最大の魅力はズバリ、U-NEXT独占作品の映画やドラマがたくさん存在するということでしょう。筆者も数ヶ月前から契約していますが、『THE PENGUINーザ・ペンギンー』や『THE LAST OF US』、『IT/イット ウェルカム・トゥ・デリー "それ"が見えたら、終わり。』などの話題作も楽しむことができますよ。

U-NEXTの月額料金は通常税込2,189円ですが、Amazonブラックフライデーセールでの価格は30%オフの税込1,532円。お得な料金で30日間オリジナル作品が楽しめるのも嬉しいのですが、それとは別に最新映画をレンタルするのにも使える1,200円分のポイントも付いてきます。

ちなみにこのポイントは少し課金すればTOHOシネマズやイオンシネマなど、大手シネコンの映画チケットの購入にも使えるので、お得感たっぷり。ちょっと早い自分へのクリスマスプレゼントにも良さそうですね。

