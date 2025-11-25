アドバイスのふりした“価値観の押し付け”。子供の気持ちを無視する義父母に、うんざり【ママリ】

子どもの行事にまで口を出す義理の両親にもう限界

義理の両親が田舎の人で、昔ながらの風習ばかり押し付けてくるご家庭はどの様に、義理の両親とお付き合いしてますか？



自分の田舎の風習が常識と勘違いしてる時点で非常識だなと私は思ってます。三者三様なのは理解しますが、子供が相談した時に頭ごなしにこうするべき！と自分の意見を押し付けてくる、義理の両親にうんざりしてます。



結局は子供や、孫の為ではなく自分の世間体だったり、こうしてきたんだから、あなた達もこうすべきよ？ていう自分本位な人です。



今後一緒に住みたくないし、関わりたくもありませんがそうは行きません。

子供の行事毎に金より口を出すのですごく嫌です。



私達の時はこうしたけど、あなた達はどうしたい？てそういう理解のある義理の親に恵まれたかった、、、です😫

義理の両親との関係に悩むママは少なくありません。昔の価値観を押しつけられて疲れるなどモヤモヤした気持ちを感じていても、波風を立てたくないから我慢しているという人もいるでしょう。アプリ「ママリ」にも、義理の両親と価値観が合わず困っているとの投稿がありました。義理の両親の自分本位な意見に悩まされている、投稿者さん。子どもの行事にも口を出されてうんざりしているといいます。

義理の両親は投稿者さんが子どものことなど何か相談をすると、昔ながらの風習を押し付けてくるそうです。子どもの行事にも毎回のように口出しをしてくるため、投稿者さんは関わりたくないとすら感じています。



人によって価値観はさまざまですが、こちらの意見を頭ごなしに否定されるとイヤな気持ちになりますよね。投稿者さんが「世間体とか自分のことばかり」「口うるさい」と感じてしますのも理解できます。

口うるさい義両親との付き合い方にさまざまな声が

この投稿にママリでは、いろいろな意見が寄せられていました。その中には「今はそういう時代じゃないのひと言で片付ける」との声がありました。

「今はそういう時代じゃないよ😇」この一言で全て片付けてます😊

夫とは地元も同じだし、田舎なので、田舎の風習は理解してます。

夫とは地元も同じだし、田舎なので、田舎の風習は理解してます。

私の親は私が、夫の親は夫が対処するので基本的には困らないです☺️そしてほぼ事後報告なので、口は出させないです😊

義理の両親は経験者としてアドバイスしているつもりかもしれませんが、育児の仕方を含めて当時と今ではいろいろと違いますよね。子どもの行事のやり方も変わっているので、今はそういう時代じゃないとはっきり伝えましょう。義理の両親の意見には従わないと態度に出しておくことも重要です。



そのほかには「義実家とは一切関わらない」との声もありました。

一切関わっていないです！

我が家の場合はあちらからも特段連絡はないので、(そもそも私は連絡先知らない)関わることは殆どないです。

夫には義両親の考えは苦手なことや、私が育ってきた環境と家庭とは真逆すぎて理解が追いつかないとハッキリ伝えているので、何か話が出た際は夫一人に対応してもらっています😅

うちは夫が長男ですが、娘一人っ子と決めているので娘を守るために、嫌なことは嫌とはっきり言っています💦

今の時代とは違うと伝えても昔の価値観を押しつけてくるのであれば、義理の両親と一切関わらないと決めてしまうのもひとつの方法です。子どもの行事は基本的には相談せず、義理の両親に話をするときもすべて夫にお願いするとよいでしょう。思い切って関わりを減らすことで、投稿者さんのストレスが減るかもしれません。



義理の両親とどのくらい関わるのかは難しい問題です。しかし実際に育児をしているのは自分たちなので、義理の両親の意見と合わないときは聞き流すなどうまく対処できるとよいですね。

