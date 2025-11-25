人間工学に基づく独自の曲線フォルム。サロン級の仕上がりを叶えるストレートアイロン
A-Stageは11月21日、ウェルネスブランド「Re・De(リデ)」から、ストレートヘアアイロン「Re・De Hair Straight」のSmooth(スムース)とMoist(モイスト)を発売する。
Re・De Hair Straight ラインナップ
同商品は、機能性と日常で使う道具としての心地よさを追求し、サロン級の仕上がりを素早く実現できるよう開発した。人間工学に基づく独自の曲線フォルムが指先にフィットし、髪を根元から均一に捉え、真っ直ぐに整える動作をサポートする。ボディには手に吸い付くような上質な質感の「ベルベットコート」を施した。
『ベルベットコート』が 醸し出す上質感
髪質に応じて選べる2種類の高性能プレートが特徴。「Smooth」には遠赤外線効果で輝くサラサラなストレートにする「LUMISHINE(ルミシャイン)」プレートを搭載しており、クセが強い人におすすめとのこと。「Moist」には髪の水分を守り、しっとり潤う「うるツヤ」ストレートを叶える「HYDRASILK(ハイドラシルク)」プレートを搭載し、髪が細い人に最適だという。
髪質で選べる2つの高性能プレート
わずか30秒で150℃に達する速暖性能と100℃〜230℃の幅広い温度調節機能も備えている。
わずか30秒で150℃に到達する速暖性能
同商品は、Re・De公式オンラインショップ、PIXELA GROUP Shop Amazon店、および主要家電量販店で販売する。価格は各1万5,800円。
