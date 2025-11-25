´Ý»³¡¢ËÜ¿Í¤â¶Ã¤¤Î²÷¿Ê·â¡¡WÇÕ2Ï¢¾¡¡¢¸ÞÎØ¶â¸õÊä¤Ë
¡¡¥Î¥ë¥Ç¥£¥Ã¥¯¥¹¥¡¼¡¦¥¸¥ã¥ó¥×½÷»Ò¤Î´Ý»³´õ¡ÊËÌÌî·úÀß¡Ë¤¬¡¢21Æü¤Ë³«Ëë¤·¤¿¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¡ÊWÇÕ¡Ë¤Ç½é¾¡Íø¤òµó¤²¤¿¸Ä¿ÍÂè1Àï¤«¤é2Ï¢¾¡¤ÈÀä¹¥Ä´¤À¡£¤¤¤º¤ì¤âÈôµ÷Î¥¤ÇÂ¾¤ÎÁª¼ê¤ò°µÅÝ¡£¡ÖÁÛÄê°Ê¾å¡£¤³¤ó¤Ê¤Ë¤¤¤¤¥¹¥¿¡¼¥È¤¬ÀÚ¤ì¤ë¤È¤Ï¡×¤ÈËÜ¿Í¤â¶Ã¤¯¤Û¤É¤Î²÷¿Ê·â¤Ç¡¢¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥ÊÅßµ¨¸ÞÎØ¤Î¶â¥á¥À¥ë¸õÊä¤ËÌ¾¾è¤ê¤ò¾å¤²¤¿¡£
¡¡°ÊÁ°¤«¤é¥»¥é¥ß¥Ã¥¯¤Ê¤É¤Ç¤Ç¤¤¿½õÁöÏ©¤ò³ê¤ë²Æ¤Î»î¹ç¤ÏÆÀ°Õ¡£¤À¤¬Ëà»¤¤¬¤è¤ê¾¯¤Ê¤¤É¹¤Î½õÁöÏ©¤ËÊÑ¤ï¤ëÅß¤ÎWÇÕ¤Ç¤Ï¡¢ÆÃ¤Ë½øÈ×¤Ë½Å¿´¤¬¸å¤í¤Ë»Ä¤ê¤ä¤¹¤¯¡¢¶ì¤·¤à¤³¤È¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¡£²ÝÂê¹îÉþ¤Øº£²Æ¡¢ÌÜ»Ø¤·¤¿¤Î¤Ï½Å¿´¤ò¤è¤êÄã¤¯¤·¡¢¤«¤ÄÌµÂÌ¤ÊÎÏ¤ò»È¤ï¤Ê¤¤½õÁö»ÑÀª¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¡£ÈôÌö¤Îº¬´´¤È¤Ê¤ëÆ°ºî¤òÂÎ¤ËÀ÷¤ß¤³¤Þ¤»¡Ö¹Í¤¨¤Ê¤¯¤Æ¤â¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¿¡×¤È²þÁ±¤ò¼Â´¶¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡130¥á¡¼¥È¥ëÂæ¤ÎÈôÌö¤ò¤½¤í¤¨¤¿¤Î¤Ï¡¢1¡¢2ÀïÌÜ¤È¤â´Ý»³¤À¤±¡£ÆÃ¤ËÂè2Àï¤ÏÍ½Áª¤È1²óÌÜ¤Ë¥¹¥¿¡¼¥È°ÌÃÖ¤ò²¼¤²¤¿¤¬¡¢Èôµ÷Î¥¤ÏÁ´ÂÎ¥È¥Ã¥×¤È°µ´¬¤ÎÆâÍÆ¤Ç¡ÖÅß¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤âÆ±¤¸¤è¤¦¤Ë¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¼«¿®¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¼ê±þ¤¨¤¬¤Ë¤¸¤à¡£