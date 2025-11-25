ペットの思い出を形に。滋賀県大津市で「スマホにあるペットの写真活用術講座」開催
K2ビデオファクトリーは11月27日、「スマホにあるペットの写真活用術講座」を大津百町館(滋賀県大津市)で開催する。
ペットのアルバムを作成依頼している利用者
同講座の参加費は無料。当日直接来場して参加できる。講座では、スマホに眠るペットの写真を活用し、アルバムや動画、Tシャツなど思い出を形に残す方法を紹介する。時間は14時〜15時まで。
近年、高齢化や単身世帯の増加に伴いペットを家族として迎え入れる人が増える一方、別れによるペットロスから孤立やうつ症状につながる高齢者が深刻な社会問題となっている。写真や動画で故ペットを偲ぶ「デジタル供養」が広がるが、AIによる自動生成では心の温度が感じられず、かえって寂しさを覚えるという声もある。
この問題に対し、同社はAIではなく人の手で丁寧に写真を編集し、ペットの生前の様子や飼い主との絆を映像化するペット版メモリアル動画制作サービス「しっぽグラフ」を提供している。「しっぽグラフ」は、写真一枚一枚に想いを込めて編集することで、ペットロスに苦しむ人が前を向くきっかけを作り、地域の高齢者の心のケアや孤立防止にも貢献することを目指している。
ペットロスを癒す「メモリアル動画」
