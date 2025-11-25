【PDRN配合】BabyBrightのリジュライトプランパーでぷるぷる唇ゲット

話題の美容成分「PDRN」を配合したリッププランパー「BabyBright（ベイビーブライト）」のリジュライトシリーズが、2025年11月25日より日本に上陸します。サーモン由来のDNAエキスが唇にうるおいを与え、乾燥知らずのふっくら唇に。上級者向けの刺激強めの「エキスパート」と、初心者でも使いやすい「ビギナー」の2種類で、誰でも自分のレベルに合わせてぷるぷる唇を手に入れることができます。

PDRN配合でぷるぷる唇！BabyBrightリジュライトプランパー登場



「BabyBright」の新リジュライトプランパーは、サーモン由来のDNAエキス「PDRN」を配合し、唇の乾燥を防ぎながらハリを与え、しっとりとしたふっくら唇に導きます。

自然由来の成分「バニリルブチル」が唇の血色感をアップし、ぷっくりとしたツヤ感を実現。さらに、甘いチェリーの香りが心地よく、気分も上向きにしてくれます。

1本で大胆なツヤとボリューム感が手に入る優れたアイテムです。

初心者も安心！2種類から選べるリジュライトプランパー



「BabyBright」のリジュライトプランパーは、2種類のタイプから選べます。刺激強めの「エキスパート」は、ピリピリとした温感刺激で、ぷっくりとした唇を演出。

存在感のある血色感のある唇に仕上がります。初心者向けの「ビギナー」は、自然なボリューム感を与え、唇に適度なハリを与えながら艶やかな仕上がりに。

どちらも唇にうるおいを与える美容成分がたっぷりで、長時間のうるツヤ感をキープします。

楽天市場先行発売！全国のドン・キホーテでも購入可能



「BabyBright リジュライトプランパー」は、2025年11月25日12時より楽天市場（シトラスマーケット公式認定ショップ）で先行発売がスタート。

全国のドン・キホーテ（一部店舗除く）では、2025年12月上旬より順次発売されます。価格は、ビギナーが1,100円（税込）、エキスパートが1,320円（税込）。

唇に優れたケア効果を与えつつ、ボリューム感とツヤを引き出す新しいプランパーを、ぜひチェックしてみてください。

自分に合ったプランパーでぷるぷる唇を手に入れよう



「BabyBright リジュライトプランパー」は、サーモン由来のPDRN成分で乾燥知らずのふっくら唇を作り出し、2種類のプランプ効果で自分の好みに合わせて使用できます。

刺激を求める上級者には「エキスパート」、自然な仕上がりを望む初心者には「ビギナー」と、どちらも完璧に唇ケアをしてくれるアイテム。楽天市場での先行発売をお見逃しなく♪