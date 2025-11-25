２２日のＴＢＳ「人生最高レストラン」には、幻冬舎の見城徹社長がゲスト出演した。

数々の作家や歌手たちを口説き落としてきたレジェンドが、大物たちのエピソードを披露。ＭＣの加藤浩次が坂本龍一さんについて聞くと「これはもう…超めんどくさい人でした」と明かし、レギュラー陣は「えぇ？！」と驚きの声をあげた。

番組では、見城氏が坂本さんの日本の事務所社長を務め、４０年以上苦楽をともにしてきたと説明。世界的ミュージシャンの素顔について、見城氏は「繊細なところは繊細だし、譲れないところは譲れないのでバチバチにぶつかりましたよ。だけど、僕はとにかく作品がよければいいんですよ。坂本があれだけの音楽を作ってくれてたら、なんでもいいと思うんですよ。坂本はすごいですよ」と話し、加藤は「全然イメージ違いますよ。温厚な方っていう…」と応えた。

見城氏は続けて「激情の人ですよ」とし「例えばＮＹのレストランで（坂本さんが）インタビュー受けてて、インタビュアーが失礼だと思ったんですね。質問が全然わかってない、とんちんかんな質問で、いきなりバーッってテーブルにあるものを払って、テーブル（をひっくり返すように）バーンッてやって『てめえ！』って。『坂本待て！』って（羽交い締めにした）」と身ぶり手ぶりをつけながら証言していた。