【セリア】即買い推奨！ 「コンパクト ポケットティッシュケース」でぐちゃぐちゃ問題が“秒”で解決
100円ショップでも100円（税込110円）より高い商品が増えている現在。その中で、今も全商品100円（税込110円）なのがSeria（以下、セリア）です。
そのセリアで、SNSでも大バズリ中の「コンパクト ポケットティッシュケース」をようやく入手できました。使ってみたら、手放せない便利さ！ 「コンパクト ポケットティッシュケース」の優秀さをご紹介します。
セリア「コンパクト ポケットティッシュケース」とは？
セリアの「コンパクト ポケットティッシュケース」、価格は税込110円です。サイズは横9.8×縦5.5×マチ3.2cm。素材はポリ塩化ビニルとポリエステルとなっています。ポリ塩化ビニルが全面に出ているものではなく、革製品のシボ加工のようで高見えするのもうれしいポイントです。
「コンパクト ポケットティッシュケース」の使い方
開いてみると分かりますが、両端にポケットティッシュを挟み込めるような隙間があり、これで安定させることができます。端の中央にボタンがあり、折り畳んだときに留められる仕様です。
ティッシュを入れて折り畳んでもさほど厚みが出ず、場所をとることはありません。
ポケットティッシュを袋から取り出して、直接入れてみました。
袋から出したポケットティッシュでも、意外と普通に使うことができました。ティッシュの種類によって違いがあるかもしれませんが、必要以上の枚数が出てきてしまうこともありません。
かばんの中での「ポケットティッシュがぐちゃぐちゃ問題」を解決！
ポケットティッシュといえば、かばんに入れているとぐちゃぐちゃになり袋から飛び出してしまうというプチストレスがありますが、「コンパクト ポケットティッシュケース」はチェーンが付いているので、かばんに付けて使うことができます。
かばんに付けずにかばんの中に入れておいても、「コンパクト ポケットティッシュケース」に入れておけば、ぐちゃぐちゃに飛び出る心配はいりません。
100円（税込110円）でかなえられるプチストレス解消。気になる人はぜひセリアをチェックしてみてくださいね。
▼商品情報
商品名：コンパクト ポケットティッシュケース
価格：100円（税込110円）
サイズ：横9.8×縦5.5×マチ3.2cm
素材：本体／ポリ塩化ビニル・ポリエステル、ボタン・チェーン／スチール
JANコード：4545244678234
この記事の執筆者：
矢野 きくの
家事アドバイザー・節約アドバイザーとして、家事の効率化、家庭でできるSDGsを中心に、テレビ、講演、連載などで活動。時短家事術、シニア家事のアドバイスをはじめ、「防災士」として家庭での備え、「食育指導士」の資格も持ち食品ロス削減をテーマにした講演など【著書】シンプルライフの節約リスト（講談社）他。
(文:矢野 きくの)