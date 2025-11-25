フリーアナウンサーの尾崎里紗（33）が25日までに、自身のインスタグラムを更新。33歳の誕生日を報告した。

今月21日が誕生日の尾崎は「先日、誕生日を迎えました」と報告。「家族の体調不良があり、そのあと私も体調が不調になったりとバタバタで迎えた誕生日でしたが、身体も元気になり、ケーキやイルミネーション、美味しいイタリアンのお店でお祝いしてもらいました」とトラブルもありつつ、無事誕生日を迎えたことを明かすと、ケーキを前にポーズを取る様子や、イルミネーションをバックに手で「33」を作るショットなどを披露。「息子が何度もハッピーバースデーを歌ってくれて、何度も乾杯してくれて（一口飲むたびにしてくれる）家族で過ごす誕生日、ほっこり温かい気持ちになりました」としみじみ振り返った。

また「33歳、益々パワフルな母ちゃんになるからね!!（体力づくり、がんばろう）」と宣言。「色んな場面で『おめでとう』のメッセージをくださったみなさんありがとうございます!!」と感謝もつづり「マイペースに、楽しく、ワクワクすることを共有していけますように ひきつづきよろしくお願い致します!」と締めくくった。

フォロワーからは「いつまでも、かわいいお母さんでいてください」「まだまだ若いですね!」などのコメントが寄せられた。