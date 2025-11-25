ニューストップ > 国内ニュース > 仙北市角館町の墓地にクマ 付近には角館高校 警察が注意を呼びかけ… 仙北市角館町の墓地にクマ 付近には角館高校 警察が注意を呼びかけ 25日 秋田 仙北市角館町の墓地にクマ 付近には角館高校 警察が注意を呼びかけ 25日 秋田 2025年11月25日 17時46分 ABS秋田放送 リンクをコピーする みんなの感想は？ 写真拡大 25日午後、仙北市角館町の墓地でクマが目撃されました。付近には角館高校があり、警察が注意を呼びかけています。仙北警察署の調べによりますと25日午後3時50分ごろ、仙北市角館町細越町の墓地にクマ1頭がいるのを、付近を歩いていた仙北市の学生が発見しました。クマの体長は約1メートルだったということです。角館高校までは約50メートルの場所で、警察が注意を呼びかけています。 リンクをコピーする みんなの感想は？ 外部サイト 【速報】秋田市の住宅敷地内に居座りのクマ 市が麻酔銃による緊急銃猟で捕獲 県議会開会 35億円余の補正予算案の柱の1つはクマ対策 鈴木知事「クマ対策のパイオニアとして全国をリード」 秋田 秋田市八橋の住宅の敷地内にクマ 体長は約1メートル 警察が注意を呼びかけ 25日 秋田