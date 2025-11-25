25日午後、仙北市角館町の墓地でクマが目撃されました。



付近には角館高校があり、警察が注意を呼びかけています。



仙北警察署の調べによりますと25日午後3時50分ごろ、仙北市角館町細越町の墓地にクマ1頭がいるのを、付近を歩いていた仙北市の学生が発見しました。



クマの体長は約1メートルだったということです。



角館高校までは約50メートルの場所で、警察が注意を呼びかけています。