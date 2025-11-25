ミラクル経理、特許出願中のAIシステム第1弾「X1｜AI資産判定」の提供を開始
令和アカウンティング・ホールディングスの子会社であるミラクル経理は11月18日、経理DXに資するシステム「ミラクルX(エックス)」の提供を開始した。
ミラクル経理
同システムは、令和アカウンティングにおける業務効率化にも活用している。年間1万件以上の固定資産判定業務を経験する同社がユーザーとしてフィードバックを重ねることで、AIの判定精度を担保している。
今回は、第一弾として特許出願中のサービス「X1(エックス・ワン)｜AI資産判定」の提供を開始。実務の現場で多大な人手・時間を要する固定資産判定作業について、AIによる自動判定を実現し、作業時間の大幅削減を図る。
ミラクル経理の特徴
ミラクル経理
同システムは、令和アカウンティングにおける業務効率化にも活用している。年間1万件以上の固定資産判定業務を経験する同社がユーザーとしてフィードバックを重ねることで、AIの判定精度を担保している。
今回は、第一弾として特許出願中のサービス「X1(エックス・ワン)｜AI資産判定」の提供を開始。実務の現場で多大な人手・時間を要する固定資産判定作業について、AIによる自動判定を実現し、作業時間の大幅削減を図る。
ミラクル経理の特徴