TDRに『わんわん物語』のグッズが登場へ！ 名シーンを切り取ったカチューシャなどラインナップ
東京ディズニーリゾートは、12月26日（金）から、ディズニー映画『わんわん物語』をテーマにしたグッズを発売する。
【写真】おそろいコーデにもぴったり！ 『わんわん物語』新グッズ一覧
■レトロクラシックな雰囲気に
今回登場するのは、レトロクラシックな雰囲気に作中に登場するキャラクターたちをデザインしたグッズ。
ラインナップには、トランプとレディがスパゲッティを分け合う、ロマンティックな名シーンを切り取った「カチューシャ」をはじめ、2匹の耳をモチーフにしたヘアアクセサリー「パッチン」、オシャレなチェック柄の生地におなじみのキャラクターをあしらった「トートバッグ」、「キャップ」など、パークコーデを彩るさまざまなファッションアイテムが並ぶ。
また、ペアでそろえてもかわいらしい「トレーナー」、「ぬいぐるみチャームセット」、「マグカップ」のほか、「ミニタオルセット」、「ノート」、「ペンケース」など日常グッズも用意。
パークの中でも外でも『わんわん物語』の世界観に浸れるファン必見の内容となっている。
