TDRに『わんわん物語』のグッズが登場へ！

　東京ディズニーリゾートは、12月26日（金）から、ディズニー映画『わんわん物語』をテーマにしたグッズを発売する。

【写真】おそろいコーデにもぴったり！　『わんわん物語』新グッズ一覧

■レトロクラシックな雰囲気に

　今回登場するのは、レトロクラシックな雰囲気に作中に登場するキャラクターたちをデザインしたグッズ。

　ラインナップには、トランプとレディがスパゲッティを分け合う、ロマンティックな名シーンを切り取った「カチューシャ」をはじめ、2匹の耳をモチーフにしたヘアアクセサリー「パッチン」、オシャレなチェック柄の生地におなじみのキャラクターをあしらった「トートバッグ」、「キャップ」など、パークコーデを彩るさまざまなファッションアイテムが並ぶ。

　また、ペアでそろえてもかわいらしい「トレーナー」、「ぬいぐるみチャームセット」、「マグカップ」のほか、「ミニタオルセット」、「ノート」、「ペンケース」など日常グッズも用意。

　パークの中でも外でも『わんわん物語』の世界観に浸れるファン必見の内容となっている。