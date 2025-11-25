¡Ö±ü¤µ¤ó¤È½é¤á¤Æ?¡×·ÝÇ½³¦°úÂà¤«¤éÌó2Ç¯¡¢Åì»³µªÇ·¤µ¤ó¤¬ºÊ¡¦ÌÚÂ¼²ÂÇµ¤Èà¤ªÇ¦¤Ó¤ª½Ð¤«¤±¥·¥ç¥Ã¥Èá¡ÖÉ×ÉØ¤Ã¤Æ´é¤¬»÷¤ë¤È¡Ä¡×¡Ö¥Ó¥Ã¥¯¥ê¡×¡Ö¤ª¤©¡Á!¡×¶Ã¤¤ÎÀ¼Â³¡¹
¡Ö¤ª¸µµ¤¤½¤¦¤Ê¤ª»Ñ¤òÇÒ¸«½ÐÍè¤Æ´ò¤·µã¤¡×
¡¡·ÝÇ½³¦¤ò°úÂà¤·¤ÆÌó2Ç¯¡Ä¡£Åì»³µªÇ·¤µ¤ó¤¬½÷Í¥¤ÎºÊ¤È¶¦¤ËÂçÊª²Î¼ê¤Î¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤òË¬¤ì¡¢¶á±Æ¤ËSNS¤ÏÊ¨¤¤¤¿¡£
¡¡ÏÃÂê¤Î¼Ì¿¿¤ò¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ë¸ø³«¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¤µ¤À¤Þ¤µ¤·(Ä¹ºê»Ô½Ð¿È)¡£¡ÖÅì»³¸æÉ×ºÊ¤È¡×¤ÈÂê¤·¡¢¼«¿È¤Î¥³¥ó¥µ¡¼¥È¥Ä¥¢¡¼¤òË¬¤ì¤¿Åì»³¤µ¤ó¤ÈÌÚÂ¼²ÂÇµ¤È¤Î3¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¾Ò²ð¤·¤¿¡£
¡¡¥¥ã¥Ã¥×¤òÈï¤ê¡¢Á´¿È¹õ¥³¡¼¥Ç¤ÎÅì»³¤µ¤ó¤ÈŽ¤´ã¶À¤Ë¥í¥ó¥°¥«¡¼¥Ç¥£¥¬¥ó¤ò±©¿¥¤Ã¤¿ÌÚÂ¼¤¬¾Ð´é¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥Í¥Ã¥È¾å¤Ç¤Ï¡Ö¡Ø¥Ò¥¬¥·¡¼¡¼¡¼!!¡Ù¤È¶«¤ó¤Ç¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡Ä¡×¡ÖÅì»³¤µ¤ó¤Î¤ª¸µµ¤¤½¤¦¤Ê¤ª»Ñ¤òÇÒ¸«½ÐÍè¤Æ´ò¤·µã¤¤Ç¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ö¥Ò¥¬¥·¤¬ÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¹¤®¤Æ♡¡×¡Ö¥Ò¥¬¥·¤È±ü¤µ¤ó¤È°ì½ï¤Ë¼Ì¿¿¤È¤«½é¤á¤Æ¤¸¤ã¤Ê¤¤?¡×¡Ö¤ª¤©¡Á!Åì»³¤µ¤óÌÚÂ¼²ÂÇµ¤µ¤ó¤´É×ºÊ¡Ä¥Ó¥Ã¥¯¥ê¤·¤Æ¤Þ¤¹¡×¡Ö¤´É×ÉØ¤Ã¤Æ´é¤¬»÷¤ë¤È¸À¤¤¤Þ¤¹¤¬Åì»³¤µ¤ó¡¢²ÂÇµ¤µ¤ó¤â¤ª»÷¹ç¤¤¤Î¤ª2¿Í¡×¡ÖÅì»³É×ºÊ¤¬ÊÂ¤Ö¼Ì¿¿¤Ê¤ó¤ÆÀ¨¤¤!!¡×¡Ö¼ã¡¹¤·¤¯ÃçËÓ¤Þ¤¸¤¤¤´É×ºÊ¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¡£¡¡Åì»³¤µ¤ó¤Ï¡¢2010Ç¯¤ËÌÚÂ¼¤È·ëº§¡£11Ç¯¤ËÄ¹½÷¡¢13Ç¯¤Ë¼¡½÷¤¬ÃÂÀ¸¤·¤Æ¤¤¤ë¡£23Ç¯¤Ë¤ÏSMILE-UP.(µì¥¸¥ã¥Ë¡¼¥º»öÌ³½ê)¤Î¼ÒÄ¹¤Ë½¢Ç¤¤·¡¢·ÝÇ½³èÆ°¤ò°úÂà¤·¤¿¡£