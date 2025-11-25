高級ツナ缶専門ブランドから1尾で1缶のみの最高級ツナ缶が数量限定で再登場
モンマルシェは11月1日、高級ツナ缶専門ブランドの「オーシャンプリンセスホワイトツナ」の商品「オーシャンプリンセス 鮪とろ BLACK LABEL」(5,400円)の販売を再開した。
「オーシャンプリンセス 鮪とろ BLACK LABEL」(5,400円)
同商品は、2018年に登場した、厳選素材とこだわりの製法による最高級ツナ缶。良質な鮪とろ部位を使用しており、1尾から作れるのは1缶のみとなっている。1カ月の生産量は平均して50缶ほど。
今回は、数量限定での再販売が実現した。品質の証として、高級感がある黒いパッケージに1缶ずつシリアルナンバー入り保証書を添付する。
販売店舗は、オーシャンプリンセスホワイトツナ オンラインショップ、モンマルシェ清水本店、野菜をMOTTO パルシェ食彩館店、野菜をMOTTO 日本橋三越本店。
三陸沖で水揚げされたびん長鮪のとろ部位をスペイン産エクストラバージンオイルで漬けた
