¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡¢4Áª¼ê¤¬¥Ù¥¹¥È¥Ê¥¤¥ó¤ò³ÍÆÀ¡¡¥â¥¤¥Í¥í¡¢ËÒ¸¶ÂçÀ®¡¢ÌøÄ®Ã£¤¬¤¦¤ì¤·¤¤½é¼õ¾Þ¡¡¼þÅìÍ¤µþ¤Ï2Ç¯Ï¢Â³2ÅÙÌÜ
¡¡¥×¥íÌîµå¤Î¥Ù¥¹¥È¥Ê¥¤¥ó¤¬25Æü¡¢È¯É½¤µ¤ì¡¢5Ç¯¤Ö¤ê¤ÎÆüËÜ°ì¤Ëµ±¤¤¤¿¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤«¤é¤Ï¥Ñ¡¦¥ê¡¼¥°ºÇÂ¿¤Î4Áª¼ê¤¬Áª¤Ð¤ì¤¿¡£
¡¡Áª½Ð¤µ¤ì¤¿¤Î¤ÏÅê¼êÉôÌç¤Î¥ê¥Ð¥ó¡¦¥â¥¤¥Í¥íÅê¼ê¡Ê29¡Ë¡¢ÆóÎÝ¼êÉôÌç¤ÎËÒ¸¶ÂçÀ®ÆâÌî¼ê¡Ê33¡Ë¡¢³°Ìî¼êÉôÌç¤ÎÌøÄ®Ã£³°Ìî¼ê¡Ê28¡Ë¤È¼þÅìÍ¤µþÆâÌî¼ê¡Ê29¡Ë¡£
¡¡¥â¥¤¥Í¥í¡¢ËÒ¸¶Âç¡¢ÌøÄ®¤Î3Áª¼ê¤Ï½é¼õ¾Þ¡£¼þÅì¤Ï2Ç¯Ï¢Â³2ÅÙÌÜ¤Î¼õ¾Þ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¥Ñ¡¦¥ê¡¼¥°¤ÎÍ¸úÅêÉ¼Áí¿ô¤Ï229¡£ÌøÄ®¤Ï³°Ìî¼êºÇÂ¿¤Î226É¼¤ò½¸¤á¤¿¡£
¥Ñ¡¦¥ê¡¼¥°¤Î¥Ù¥¹¥È¥Ê¥¤¥óÆÀÉ¼¿ô
¡ÚÅê¼ê¡Û
¡¡¥â¥¤¥Í¥í¡¡¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡¡155¡¡½é
°ËÆ£¡¡Âç³¤¡¡¡¡ÆüËÜ¥Ï¥à¡¡¡¡ 61
º£°æ¡¡Ã£Ìé¡¡¡¡À¾¡¡¡¡Éð¡¡¡¡¡¡4
Í¸¶¡¡¹ÒÊ¿¡¡¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡¡¡¡4
Âç´Ø¡¡Í§µ×¡¡¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡¡¡¡3
¿ù»³¡¡°ì¼ù¡¡¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡¡¡¡1
µÜ¾ë¡¡ÂçÌï¡¡¡¡¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¡¡¡¡1
¡ÚÊá¼ê¡Û
¼ã·î¡¡·òÌð¡¡¡¡¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¡¡169¡¡½é
³¤Ìî¡¡Î´»Ê¡¡¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡¡ 39
»ûÃÏ¡¡Î´À®¡¡¡¡¡¡¥í¥Ã¥Æ¡¡ ¡¡11
¸Å²ì¡¡ÍªÅÍ¡¡¡¡À¾¡¡¡¡Éð¡¡¡¡¡¡4
ÂÀÅÄ¡¡¡¡¸÷¡¡¡¡³Ú¡¡¡¡Å·¡¡¡¡¡¡3
ÅÄµÜ¡¡ÍµÎÃ¡¡¡¡ÆüËÜ¥Ï¥à¡¡¡¡¡¡2
·´»Ê¡¡ÍµÌé¡¡¡¡ÆüËÜ¥Ï¥à¡¡¡¡¡¡1
¡Ú°ìÎÝ¼ê¡Û
¡¡¥Í¥Ó¥ó¡¡¡¡¡¡À¾¡¡¡¡Éð¡¡¡¡194¡¡½é
À¶µÜ¹¬ÂÀÏº¡¡¡¡ÆüËÜ¥Ï¥à¡¡ ¡¡26
ÃæÂ¼¡¡¡¡¹¸¡¡¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡¡¡¡5
ÆÜµÜ¡¡Íµ¿¿¡¡¡¡¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¡¡¡¡2
»³Àî¡¡Êæ¹â¡¡¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡¡¡¡1
¡¡¥ì¥¤¥¨¥¹¡¡¡¡ÆüËÜ¥Ï¥à¡¡¡¡¡¡1
¡ÚÆóÎÝ¼ê¡Û
ËÒ¸¶¡¡ÂçÀ®¡¡¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡¡211¡¡½é
ÂÀÅÄ¡¡¡¡Ìº¡¡¡¡¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¡¡ 15
ÌîÂ¼¡¡¡¡Í¦¡¡¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡¡¡¡1
ÀÐ°æ¡¡°ìÀ®¡¡¡¡ÆüËÜ¥Ï¥à¡¡¡¡¡¡1
Â¼ÎÓ¡¡°ìµ±¡¡¡¡³Ú¡¡¡¡Å·¡¡¡¡¡¡1
¡Ú»°ÎÝ¼ê¡Û
Â¼ÎÓ¡¡°ìµ±¡¡¡¡³Ú¡¡¡¡Å·¡¡¡¡165¡¡½é
À¶µÜ¹¬ÂÀÏº¡¡¡¡ÆüËÜ¥Ï¥à¡¡¡¡ 51
·´»Ê¡¡ÍµÌé¡¡¡¡ÆüËÜ¥Ï¥à¡¡¡¡¡¡8
·ª¸¶¡¡ÎÍÌð¡¡¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡¡¡¡4
¡¡½¡¡¡Í¤Ëá¡¡¡¡¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¡¡¡¡1
¡ÚÍ··â¼ê¡Û
½¡»³¡¡¡¡ÎÝ¡¡¡¡³Ú¡¡¡¡Å·¡¡¡¡ 98¡¡½é
¹ÈÎÓ¹°ÂÀÏº¡¡¡¡¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¡¡ 95
ÌîÂ¼¡¡¡¡Í¦¡¡¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡¡ 21
¿åÌî¡¡Ã£µ©¡¡¡¡ÆüËÜ¥Ï¥à¡¡¡¡¡¡6
Â¼ÎÓ¡¡°ìµ±¡¡¡¡³Ú¡¡¡¡Å·¡¡¡¡¡¡4
¸»ÅÄ¡¡ÁÔÎ¼¡¡¡¡À¾¡¡¡¡Éð¡¡¡¡¡¡3
»³åÑ¡¡¡¡½¨¡¡¡¡ÆüËÜ¥Ï¥à¡¡¡¡¡¡1
Âìß·¡¡²Æ±û¡¡¡¡À¾¡¡¡¡Éð¡¡¡¡¡¡1
¡Ú³°Ìî¼ê¡Û
ÌøÄ®¡¡¡¡Ã£¡¡¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡¡226¡¡½é
ÃæÀî¡¡·½ÂÀ¡¡¡¡¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¡¡155¡¡½é
¼þÅì¡¡Í¤µþ¡¡¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯ ¡¡92¡¡¢
À¾Àî¡¡°¦Ìé¡¡¡¡À¾¡¡¡¡Éð¡¡¡¡ 85
À¾Àî¡¡»Ë¾Ì¡¡¡¡¡¡¥í¥Ã¥Æ¡¡¡¡ 46
ËüÇÈ¡¡ÃæÀµ¡¡¡¡ÆüËÜ¥Ï¥à¡¡¡¡ 42
ÃæÅç¡¡ÂçÊå¡¡¡¡³Ú¡¡¡¡Å·¡¡¡¡ 16
À¾Àî¡¡Î¶ÇÏ¡¡¡¡¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¡¡ 10
ÅÏÉô¡¡À»Ìï¡¡¡¡À¾¡¡¡¡Éð¡¡¡¡¡¡5
¶áÆ£¡¡·ò²ð¡¡¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡¡¡¡3
ËÒ¸¶¡¡ÂçÀ®¡¡¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡¡¡¡1
¸Þ½½È¨Î¼ÂÁ¡¡¡¡ÆüËÜ¥Ï¥à¡¡¡¡¡¡1
¾¾ËÜ¡¡¡¡¹ä¡¡¡¡ÆüËÜ¥Ï¥à¡¡¡¡¡¡1
¿åÃ«¡¡¡¡½Ö¡¡¡¡ÆüËÜ¥Ï¥à¡¡¡¡¡¡1
¿ùËÜÍµÂÀÏº¡¡¡¡¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¡¡¡¡1
Ã¤¸Ê¡¡ÎÃ²ð¡¡¡¡³Ú¡¡¡¡Å·¡¡¡¡¡¡1
Æ£¸¶¡¡¶³Âç¡¡¡¡¡¡¥í¥Ã¥Æ¡¡¡¡¡¡1
¡ÚDH¡Û
¡¡¥ì¥¤¥¨¥¹¡¡¡¡ÆüËÜ¥Ï¥à¡¡¡¡228¡¡¢
¡¡¥Í¥Ó¥ó¡¡¡¡¡¡À¾¡¡¡¡Éð¡¡¡¡¡¡1