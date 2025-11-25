フルカラーに対応のオーダーメイドマイク「推し活マイク」が登場
ペンタトニックはこのほど、オーダーメイドマイク「推し活マイク」を発表した。
UVプリント
同サービスでは、カスタムプリント機能により、マイク本体に写真・イラスト・ロゴマークなどをフルカラーでプリントが可能。
推しの顔写真やチームカラーでのデザインを取り入れる事で、"自分専用応援マイク"を作る事ができる。
さらに、特殊なレーザー加工でスタイリッシュに世界観を表現する事もできる。
また、専用ケースにもプリントできるほか、専用スタンドも用意している。
専用ケースにもプリント可能
本体は「GTM150ワイヤレスマイク」または「GTM300ワイヤレスマイク」。オリジナルカラーの対応もできるとのこと。
価格は1万7,800〜2万3,000円。UVプリント、レーザー加工などは別途費用となる。
