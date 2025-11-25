67歳・安藤優子、名品トレンチコート×ブーツで決めた“きちんとコーデ”に反響「キリッと着こなしさすが」「カッコいい」「すごく素敵でお似合いです」
キャスターでジャーナリストの安藤優子（67）が25日、自身のインスタグラムを更新。「新しいトレンチコート､初おろし！」とつづり、トレンチコート×ブーツで決めた“きちんとコーデ”を披露した。
【写真】「カッコいい」「お似合いです」名品トレンチコート×ブーツで決めた“きちんとコーデ”の安藤優子
新しいトレンチコートについて、「#サンヨーコート の名品､100年コートのトレンチです！」と紹介。
早くも気に入っているようで「裏にキルティングのライニングが留めてありますが、本日はそこまで寒くないので外しました。それでも十分暖かい。そして着ればそのまま決まる､フォルムの美しさ！メイドインジャパンにこだわるコートです。そして100年の名前の通り､修理可能で着続けられる。その確かさにやはりうなります（笑）」と饒舌気味につづっていた。
投稿ではコートを羽織ったショットのみ披露しているが、服装について「本日はセンセイの日」「本日は同色系のワンピースと合わせて､甘辛コーデ。ワンピースは#エブール ブーツは#hermes です」と説明している。
コメント欄には「初おろしのトレンチコート、、色が落ち着いていてステキです」「キリッと着こなしさすが先生」「トレンチコート素敵です ブーツもいい感じ」「すごく素敵でお似合いです」「カッコいいです」「トレンチはいつの時代においてもいいですネ」「センセイの日 頑張って下さい」など、さまざまな反響が寄せられている。
