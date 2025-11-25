アルピー平子祐希、体重100キロ超をきっかけに“総額約50万円”スーツをオーダー「かっこいい」「いいお買い物」
お笑いコンビ・アルコ＆ピースの平子祐希（46）が23日、自身のYouTubeチャンネルを更新。高級オーダースーツを作る様子を公開した。
【動画】「定番化して下さい」ファンも楽しんだ、スーツを仕立てる平子祐希
平子は「【麻布テーラー】総額○十万円のオーダースーツを作ったら店員さんがラジオリスナーだった」と題した動画で、体重100キロを超えたことで既製品を着られなくなったこと、さらに47歳になることをきっかけにオーダースーツを２〜3着作りたいと意気込み。
「スーツを着るとスカウトマンぽく見られる」という悩みを打ち明け、平子の希望に沿う生地やデザインを選び、1着目は冠婚葬祭にも対応できる黒のスーツを、シャツを含めて一式をオーダー。2着目は仕事用のフォーマルスーツ。さらに、普段使いできるストライプ入りのブレザーも仕立てた。
合計スーツ2着、ブレザー1着、Yシャツ3着をオーダーし、総額約50万円に。平子はこの金額に驚き、「高級な買い物ですけど、全部自分の体型のオーダーって考えたら、高くないんすね」と話し、体型に合わせて仕立てるスーツの価値に感激し、完成を心待ちにしている様子がうかがえる。
この動画に、コメント欄には「ピッタリ合うこの子が見つかって良かった」「いいお買い物。もっとすごい金額になるのかと思ってました」「定番化して下さい」「かっこいい 素敵です」などの反響が寄せられていた。
