¾Íè¤Î°åÎÅÈñ¤òÀáÌó¤¹¤ë°Ùº£¤Ç¤¤ë¤³¤È¡£¡Ò¸«¤¨¤Ê¤¤ÉéÃ´¡Ó¤ò¸º¤é¤¹¤Ë¤Ï¡©FP¤ËÊ¹¤¯
¾Íè¤Î°åÎÅÈñ¤òÍÞ¤¨¤ë¤¿¤á¤Ë¤¤¤Á¤Ð¤óÂçÀÚ¤Ê¤Î¤Ï¡¢ÉÂµ¤¤òÍ½ËÉ¤·¡¢Ëü¤¬°ì¤«¤«¤Ã¤Æ¤âÁá¤á¤Ëµ¤¤Å¤¤¤ÆÂÐ½è¤¹¤ë¤³¤È¡£Áá´üÈ¯¸«¡¦Áá´ü¼£ÎÅ¤Ï¡¢ÂÎ¤Ø¤ÎÉéÃ´¤â¡¢¤«¤«¤ë°åÎÅÈñ¤â·Ú¤¯¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤µ¤Ë¡Ö·ò¹¯¤ÏºÇÂç¤Î»ñ»º¡×¡£¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ó¥·¥ã¥ë¡¦¥×¥é¥ó¥Ê¡¼¤Î¹õÅÄ¾°»Ò¤µ¤ó¤Ë¡¢²È·×¤ÈÂÎ¤ÎÎ¾Êý¤Ë¤ä¤µ¤·¤¤°åÎÅÈñ¤òÀáÌó¤¹¤ë3¤Ä¤Î¥³¥Ä¤ò»Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤Î¡¡Ö¤«¤«¤ê¤Ä¤±°å¡×¤ò»ý¤Ä
²á¾ê¤Ê¸¡ºº¤äÌô¤Î½èÊý¡¢Ê£¿ô¤Î°åÎÅµ¡´Ø¤Ø¤ÎÄÌ±¡¤È¤¤¤Ã¤¿ÌµÂÌ¤Ê½ÐÈñ¤òÈò¤±¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢Ž¢¤«¤«¤ê¤Ä¤±°åŽ£ ¤ÎÂ¸ºß¤¬Âç¡£·ÑÂ³¤·¤ÆÆ±¤¸°å»Õ¤Ë¿Ç¤Æ¤â¤é¤¦¤³¤È¤Ç¡¢ÉÂµ¤¤ÎÁá´üÈ¯¸«¤Ë¤â¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢Âç³ØÉÂ±¡¤ä¹ñÎ©ÉÂ±¡¤Ê¤É¤ÎŽ¢ÆÃÄêµ¡Ç½ÉÂ±¡Ž£¤ò¾Ò²ð¾õ¤Ê¤·¤Ç¼õ¿Ç¤·¤¿¾ì¹ç¡¢Ž¢ÁªÄêÎÅÍÜÈñŽ£ ¤È¤·¤Æ½é¿Ç»þ¤Ë7000 ±ß°Ê¾å¡Ê Â¿¤¯¤Ï1Ëü1000 ±ßÁ°¸å¡Ë¤ÎÄÉ²ÃÈñÍÑ¤¬È¯À¸¤·¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤º¤Ï¤«¤«¤ê¤Ä ¤±°å¤ËÁêÃÌ¤·¡¢É¬Í×¤Ë±þ¤¸¤ÆÀìÌçµ¡´Ø¤ò¾Ò²ð¤·¤Æ¤â¤é¤¦¤Î¤¬¡¢¥¹¥à¡¼¥º¤«¤Ä·ÐºÑÅª¤Ç¤¹¡£
¤½¤Î¢¤¬¤ó¸¡¿Ç¤òÄê´üÅª¤Ë¼õ¤±¤ë
¤¬¤ó¤Ë¤«¤«¤ë¼£ÎÅÈñ¤Ï¡¢Ç¯´Ö50Ëü¡Á100Ëü±ß¤¬ÌÜ°Â¤Ç¤¹¡£Æþ±¡»þ¤Ë¸Ä¼¼¤ò´õË¾¤·¤¿¤ê¡¢¼£ÎÅ¤¬Ä¹°ú¤±¤Ð¸òÄÌÈñ¤Ê¤É¤Î¼«¸ÊÉéÃ´³Û¤â¤«¤µ¤ß¤Þ¤¹¡£
¤¬¤ó¤Î½é´üÃÊ³¬¤Ï¼«³Ð¾É¾õ¤¬¤Ê¤¤¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤¿¤á¡¢Äê´üÅª¤Ë¸¡¿Ç¤ò¼õ¤±¤ë¤³¤È¤¬²¿¤è¤ê½ÅÍ×¤Ç¤¹¡£ÆüËÜ¤Î¤¬¤ó¸¡¿Ç¤Î¼õ¿ÇÎ¨¤Ï¡¢30¡Á40¡ó¤È¤¤¤¦¥Ç¡¼¥¿¤â¡£¼«¼£ÂÎ¤ÎÌµÎÁ¸¡¿Ç¤ä²ñ¼Ò¤Î·ò¹¯¿ÇÃÇ¤Ê¤É¤òÀÑ¶ËÅª¤Ë³èÍÑ¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¤½¤Î£ËýÀ¼À´µ¤òÍ½ËÉ¡¦´ÉÍý¤¹¤ë
À¸³è½¬´·ÉÂ¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ëËýÀ¼À´µ¤Ï40Âå°Ê¹ß¤ËÈ¯¾É¤·¤ä¤¹¤¯¡¢°ìÅÙ¤«¤«¤ë¤È´°¼£¤·¤Ë¤¯¤¤¤Î¤¬ÆÃÄ§¡£1²ó¤¢¤¿¤ê¤Î°åÎÅÈñ¤Ï¾¯³Û¤Ç¤â¡¢¤½¤ì¤¬20Ç¯¡¢30Ç¯Â³¤¯¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤ë¤È¡¢²È·×¤ÎÂç¤¤ÊÉéÃ´¤Ë¡£¤Þ¤¿¡¢À¸³è½¬´·ÉÂ¤¬°²½¤¹¤ë¤ÈÇ¾Â´Ãæ¤ä¿´¶Ú¹¼ºÉ¤Ê¤É½ÅÂç¤Ê¹çÊ»¾É¤Î¥ê¥¹¥¯¤â¹â¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡£
µ¤¤Ë¤Ê¤ë¾É¾õ¤¬¤¢¤ë¾ì¹ç¤Ï¤Û¤¦¤Ã¤Æ¤ª¤«¤Ê¤¤¤³¤È¡£¿©»ö¡¢±¿Æ°¡¢ Å¬ÀµÂÎ½Å¤Î°Ý»ý¤¬¸ú²ÌÅª¤ÊÍ½ËÉ¡¦ÂÐºö¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
40Âå¡¢50Âå¤«¤é¤«¤«¤ê¤ä¤¹¤¤ËýÀ¼À´µ
¡ü¹â·ì°µ
Äê´ü¸¡ºº¤äÄÌ±¡¡¢¹ß°µÌô¤Î·ÑÂ³ÅêÍ¿¤ÇÇ¯´Ö¿ôËü±ß¤ÎÉéÃ´¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤â¡£
¡ü»é¼Á°Û¾ï¾É¡Ê¹â»é·ì¾É¡Ë
Ìµ¾É¾õ¤Ç¤â¼£ÎÅ¤¬ É¬Í×¡£·ì±Õ¸¡ºº¡¦ÌôÂå¤¬Ä¹´ü´Ö¤«¤«¤ë¡£
¡üÅüÇ¢ÉÂ¡Ê2·¿¡Ë
¿Ê¹Ô¤¹¤ë¤È¥¤¥ó¥¹¥ê¥ó¼£ÎÅ¤ä¹çÊ»¾É¸¡ºº¤Ç°åÎÅÈñ¤¬¹â³Û¤Ë¡£
¡ü¹üÁÆò¢¾É
½÷À¤ËÂ¿¤¯¡¢50 Âå°Ê¹ß¤ÇµÞÁý¡£¸¡ºº¡¦ÄÌ±¡¡¦Ãí¼ÍÌôÂå¤Ê¤É¤ÇÈñÍÑ¤¬¤«¤µ¤à¡£
¡ü´ØÀá¥ê¥¦¥Þ¥Á
À¸Êª³ØÅªÀ½ºÞ¤Ê¤É¤Î¼£ÎÅÌô¤¬¹â³Û¡£Ç¯´Ö¿ô½½Ëü±ß¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤â¡£
°åÎÅÈñ¤ÏÌÜ¤Ë¸«¤¨¤Å¤é¤¤»Ù½Ð¤Ç¤¹¤¬¡¢Æü¡¹¤Î¿´¤¬¤±¤ÇÉéÃ´¤ò¤°¤Ã¤È·Ú¤¯¤Ç¤¤Þ¤¹¡£ÂÎ¤Ë¤ä¤µ¤·¤¤ÁªÂò¤¬¤½¤Î¤Þ¤Þ²È·×¤ò¼é¤ëÎÏ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤è¡£
¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ó¥·¥ã¥ë¡¦¥×¥é¥ó¥Ê¡¼CFP ® ¡¢1µé¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ó¥·¥ã¥ë¥×¥é¥ó¥Ë¥ó¥°µ»Ç½»Î¡¢CNJ Ç§ÄêÆý¤¬¤óÂÎ¸³¼Ô¥³¡¼¥Ç¥£¥Í¡¼¥¿¡¼¡£2023 Ç¯¡¢ÉÂµ¤¤Î·ÐºÑÅªÌäÂê¤ËÇº¤à´µ¼Ô¤ä²ÈÂ²¤Î»Ù±ç¤Î¤¿¤á¡Ö´µ¼Ô²È·×¥µ¥Ý ¡¼¥È¶¨²ñ¡×¤òÀßÎ©¡£
