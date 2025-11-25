しつけ・介護・写真を管理できるペットアプリ「PetFull」が登場、懸賞機能も
BEELUXはこのほど、ペットアプリ「PetFull(ペットフル)」を正式リリースした。
「PetFull(ペットフル)」
同アプリは、ペットの"成長・老い・別れ"という命のサイクル全体を支えることをテーマとしたペット共生プラットフォーム。しつけや介護、思い出などの管理を総合サポートする。
機能は、食事・排泄・体重・お散歩などを一括で記録・可視化する「健康記録管理」のほか、飼い主同士が悩みを共有する「Q&Aコミュニティ」、学びながら取得できる飼い主資格制度「マナーライセンス機能」も搭載。
さらに、フォトコンテストによる懸賞や、特典、特典やグッズが得られるポイント機能も充実している。
