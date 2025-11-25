Snow Man“今年を彩る顔”受賞 目黒蓮＆ラウールが対照的な衣装で登場「とても光栄」
9人組グループ・Snow Manの目黒蓮、ラウールが25日、都内で行われた、アワード『THE ONES TO WATCH 2025』授賞記者会見に出席した。
同アワードは、さまざまな分野で圧倒的な活躍をみせ、スタイル・生き方・美において『VOGUE JAPAN』読者をインスパイアしたヴォーグな女性を『VOGUE JAPAN』が選出し、記者会見も行ってきた誌面・イベント連動型のアニュアル企画「VOGUE JAPAN WOMEN OF THE YEAR（WOTY）」（2006〜2020年）の後継プロジェクトとして2021年にスタート。
「WOTY」のジェンダーフリー版ともいえる同企画では、その年を彩った才能あふれる表現者や目覚ましい活躍をみせたニューカマー、キャリアにおける大きな転機・飛躍をむかえたアスリートなど多ジャンルで活躍するアイコニックな人々をたたえる。
Snow Manの受賞理由について同誌は「今年、デビュー5周年を迎えたSnow Manは（国立競技場と日産スタジアムでの）スタジアムツアーを成功させ、グループとしての存在感をあらためて示した。音楽、映像、パフォーマンス――あらゆる表現のフィールドで進化を続ける彼らは、メンバーそれぞれが俳優として、アーティストとして、多面的な輝きを放っている。グループとしての結束と個の魅力。そのどちらも妥協しないグループとして、エンターテインメントの最前線を走り続けている」としている。
授賞記念会見には、ラウールがベージュのスーツでフォーマルな装い、目黒がブラックのジャケットにえんじ色のシャツを合わせたコーデで、コントラストが映える対照的な衣装で登場。ラウールは「『VOGUE』さんから賞をいただいたというのはとても光栄に思いますし、今年はお互いに誌面でも交わらせていただいたりしたので、縁を感じています」と喜びのコメント。目黒も「メンバーのみんな喜んでいましたし、『光栄なことだよね』っていう話もしました」と明かしていた。
2人のほか、VERDY氏（デザイナー）、大月壮士氏（デザイナー）、北川景子（俳優）、佐野勇斗、Snow Man（アーティスト）、HANA（アーティスト）、見上愛（俳優）、横浜流星（俳優）（※50音順）も受賞。授賞記者会見には、VERDY氏、大月氏、北川、佐野、HANA、見上が出席した。
