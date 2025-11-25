西武は25日、DeNAから海外FA権を行使した桑原将志外野手（32）と契約合意した。広池浩司球団本部長が明かした。広池本部長は「合意に至ったのでご報告させていただきます」と明かし、「本当にうれしく思っている。来年強くなるための選手だと思っています」とコメントした。

4年契約の最終年を終えた桑原は「自分の野球人生を後悔なく過ごしたい」との思いから、申請期限だった11日までに“駆け込み”で海外FA権を行使していた。

「ハマのガッツマン」の電撃移籍決定でネットも驚きの声が相次いだ。Xでは、西武ファンとみられるアカウントから「桑原西武は驚き！嬉しいです！！！」など、驚きとともに歓喜の声。また、DeNAファンからは「ライオンズファンの方々、どうか桑原をよろしくお願いします」など、送り出す声が続いた。

ただ、全体的には「まさかまさかまさかの西武桑原かいな」というような驚きの声が多く、「桑原西武はかなりの衝撃だ」「DeNAはかなり大きな契約出してるだろうし、残留するかと思ってた」などの声が集まっていた。