笠松競馬の笠松グランプリPR隊が25日、スポニチ名古屋オフィスを訪れ、27日に開催される「第21回笠松グランプリ」（SP1、ダート1400メートル、12頭立て）をアピールした。

1着賞金は1200万円から1400万円に増額。連覇を狙うストリーム（北海道）など他地区から強豪馬が出走。東海からは関東オークス2着のコパノエミリア（名古屋）、4連勝中のエイシンジョルト（笠松）などが出走。

イベントは当日5R、7R終了後に安藤勝己氏のトークショーを開催。JRAで活躍中の河原田菜々騎手も参加する。また、笠松グランプリの1000円以上の未確定馬券を提示すれば「笠松グランプリオリジナルキャップ」を先着150人にプレゼントする。配布開始時間と場所は11時から東門付近。

YouTubeチャンネル「笠松けいば金曜日ライブ」に出演中の今田希は「笠松のエイシンジョルトに期待。望月洵輝騎手も調子が良さそうなので、このコンビで13年ぶりに地元馬が笠松グランプリで勝ってほしい」。山川紗希は「8月から名古屋の塚本征吾騎手とコンビを組むミスズグランドオー（高知）に注目しています」とPRした。