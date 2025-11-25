モンマルシェ、ミネストローネ・かぼちゃスープなど3種のヴィーガンスープ発売
モンマルシェは11月13日、「野菜をMOTTO」シリーズから、ヴィーガンスープ3種(ミネストローネ・かぼちゃスープ・豆乳クリームスープ)を発売した。
ミネストローネ
ヴィーガンスープは、肉や魚、乳製品、卵などの動物性食材は100%不使用。北海道産のたまねぎやにんじん、セロリなどの香味野菜を長時間じっくりと煮込み、野菜本来の旨みを凝縮させている。砂糖の代わりにてんさい糖を使用し、ヴィーガン商品ながらまろやかでコクのある甘みも感じられるように仕上げた。
ミネストローネには、静岡県菊川市で収穫された、あかでみトマトを使用。ナチュラルチーズは使わず、素材の旨みをそのまま活かした、あっさりとした味わいが特徴とのこと。
かぼちゃのスープは、北海道産かぼちゃを皮ごとたっぷり使用し、食べ応えのあるスープに仕上げている。
かぼちゃのスープ
豆乳クリームスープは、豆乳と相性抜群なマッシュルームをアクセントに加えたスープ。マッシュルームの濃厚な風味が楽しめる。
豆乳クリームスープ
価格は各540円。
