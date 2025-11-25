1.6秒に1食売れた「カップヌードル謎肉丼」、“完全メシ”シリーズで復活
日清食品は12月8日から、「完全メシ 謎肉丼」を発売する。価格は398円（税別）。
「カップヌードル謎肉丼」は、「カップヌードル」の人気具材“謎肉”をごはんにたっぷりのせた商品。「カップヌードル」公式SNSアカウントに投稿した架空のメニューが大きな反響を呼んだことから、2018年に実際に商品化し、日清食品グループ オンラインストア限定で発売したところ、1万食があっという間に完売する（※1.6秒に1食売れた）ほどの人気を集めた。
このたび登場するのは、そんな「カップヌードル謎肉丼」の味わいを「完全メシ」で再現した「完全メシ 謎肉丼」。“謎肉”から染み出した肉汁と、「カップヌードル」ならではのペッパーをきかせたしょうゆ味のつゆがごはんに絡み合う、食べ応えのある一杯だ。
「完全メシ」は、「日本人の食事摂取基準」で設定されたビタミン・ミネラルなど33種類の栄養素とおいしさの完全なバランスを追求したブランド。日清食品の最新フードテクノロジーを駆使することで、たんぱく質、脂質、炭水化物の三大栄養素のほか、ビタミン、ミネラル、必須脂肪酸もバランスよく整え、さらに、栄養素独特の苦みやエグみを抑えることで、普段の食事と変わらないおいしさを実現している。
「カップヌードル謎肉丼」は、「カップヌードル」の人気具材“謎肉”をごはんにたっぷりのせた商品。「カップヌードル」公式SNSアカウントに投稿した架空のメニューが大きな反響を呼んだことから、2018年に実際に商品化し、日清食品グループ オンラインストア限定で発売したところ、1万食があっという間に完売する（※1.6秒に1食売れた）ほどの人気を集めた。
「完全メシ」は、「日本人の食事摂取基準」で設定されたビタミン・ミネラルなど33種類の栄養素とおいしさの完全なバランスを追求したブランド。日清食品の最新フードテクノロジーを駆使することで、たんぱく質、脂質、炭水化物の三大栄養素のほか、ビタミン、ミネラル、必須脂肪酸もバランスよく整え、さらに、栄養素独特の苦みやエグみを抑えることで、普段の食事と変わらないおいしさを実現している。