³ÚÅ·ËÜµòÃÏ¡¢³°Ìî¥Õ¥§¥ó¥¹¤òÁ°¤Ø¡¡Íèµ¨¤«¤é¡¢ËÜÎÝÂÇÁýÁÀ¤¦
¡¡³ÚÅ·¤¬ËÜµòÃÏ¤Î³ÚÅ·¥â¥Ð¥¤¥ë¥Ñ¡¼¥¯µÜ¾ë¡ÊÀçÂæ»ÔµÜ¾ëÌî¶è¡Ë¤Î³°Ìî¥Õ¥§¥ó¥¹¤òºÇÂç¤Ç6¥á¡¼¥È¥ëÁ°¤Ë½Ð¤¹²þ½¤¤òº£¥ª¥Õ¤Ë¹Ô¤¦¤³¤È¤¬25Æü¡¢´Ø·¸¼Ô¤ÎÏÃ¤ÇÊ¬¤«¤Ã¤¿¡£ËÜÎÝÂÇ¤òÁý¤ä¤·¤Æ»î¹ç¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò¸þ¾å¤µ¤»¤ë¤³¤È¤¬ÁÀ¤¤¡£ÍèÇ¯3·î31Æü¤ÎËÜµòÃÏ½éÀï¤Ë¸þ¤±¤Æ¹©»ö¤ò¿Ê¤á¤ë¡£
¡¡º£µ¨¤Î¥Á¡¼¥àËÜÎÝÂÇ¿ô¤Ï12µåÃÄºÇ¾¯¤Î70ËÜ¤À¤Ã¤¿¡£º¸Ãæ´Ö¤Ç6¥á¡¼¥È¥ë¡¢±¦Ãæ´Ö¤Ç4¥á¡¼¥È¥ë¤Û¤ÉÁ°¤Ë½Ð¤¹·×²è¤Ç¡¢º¸±¦ÈóÂÐ¾Î¤È¤Ê¤ë¡£µÕÉ÷¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤º¸ÍãÂ¦¤ò¤è¤ê¶¹¤¯¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤·¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤ë¡£½¾Íè¤Î³°Ìî¥Õ¥§¥ó¥¹¤È¤Î´Ö¤Ë¤Ç¤¤ë¥¾¡¼¥ó¤Ë¤Ï¡¢µÒÀÊ¤ò¿·Àß¤¹¤ë°Æ¤¬¤¢¤ë¡£