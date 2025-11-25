『VOGUE JAPAN』主催の「THE ONES TO WATCH 2025」授賞記者会見が行われ、Snow Man（代表して目黒蓮さん、ラウールさん）、佐野勇斗さん、HANA、見上愛さんら受賞者が登壇しました。



【写真を見る】【 見上愛 】2025年は「見たことない景色がいっぱい見られた」 陶芸にも意欲「展示会とかもしたい」





見上さんは、“個人的に賞をいただくのが、お仕事を始めてからは初めて。背中を押してもらえた気分”と、嬉しそうな表情。“出会いの多い1年間だった。見たことない景色がいっぱい見られた”と振り返りました。









今年1年を、「漢字一文字で表すと？」とスタッフから聞かれると“「愛」です。わたし名前が愛なんですけど、今年はその名前の由来と同じように、いろんな人に愛を持って接することができたし、愛をいただいて頑張ることができた”と、真摯に語りました。









また、陶芸にハマっているという見上さん。“いったん陶芸を極めたい。いっぱい作品を作って、展示会とかもしたい”と、にこやかに話していました。









『VOGUE THE ONES TO WATCH 2025』は、他にもVERDYさん、大月壮士さん、北川景子さん、横浜流星さんが受賞しています。

【担当：芸能情報ステーション】