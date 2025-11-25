握手をかわすウクライナのゼレンスキー大統領（左）と米国のドリスコル陸軍長官＝20日、ウクライナ首都キーウ/Ukrainian Presidential Press Office/AP

（CNN）米国のドリスコル陸軍長官が24日、アラブ首長国連邦（UAE）の首都アブダビで、ウクライナ戦争の終結に向けた提案についてロシア側と協議した。米当局者がCNNに明らかにした。ドリスコル長官は25日も協議を続けるという。

当局者によると、ロシア代表団の構成は明らかになっていないが、ドリスコル長官は外交官を除けば米国の代表団で最も高位の人物だという。

当局者によると、今回の会合は今後のより高位の当局者の関与に向けた地ならしを目的としている。ロシア側はプーチン大統領の承認のもと出席しているという。

ドリスコル長官とロシア側との会談は、スイス・ジュネーブでの数日間にわたる集中的な外交協議に続くもの。ジュネーブでは、米国とウクライナの担当者が、米国が提案した28項目の和平案について協議を行った。

ウクライナのゼレンスキー大統領は24日、新たな提案について、「もはや28項目ではなく、この枠組みには適切な考慮が多数盛り込まれている」と述べた。ジュネーブから帰国したウクライナ代表団から新たな草案について報告を受けたという。ゼレンスキー大統領は「これが正しいアプローチだ。私はトランプ大統領と機微な問題について協議する」と述べた。

ロシア側は米国の提案した和平案について多くを語っていない。プーチン氏は和平案が原則として最終的な平和的解決の基礎となり得るとし、ロシア側が検討した案が、米アラスカ州で8月に行われた米ロ首脳会談での議論に沿ったものだとの認識を示していた。