横浜ＦＭは２５日、横須賀市内でホーム最終戦のＣ大阪戦（３０日・日産スタジアム）向けて全体練習を行った。

前節の京都戦で勝利し、２試合を残して残留を決めたが、同戦の来場者は現時点で今季最多の川崎戦の４万１２２１人を大きく上回る、４万７０００人見込み。５万人を超えれば、公式戦では２４年５月のＡＣＬ決勝第１戦・アルアイン戦の５万３７０４人以来、親善試合では今夏のリバプール戦の６万７０３２人以来となる。

現在３試合連続得点中のＦＷ植中朝日は、アルアイン戦、リバプール戦でいずれも得点を決めており「（観客が）入れば入るほどうれしいし、選手としてもモチベーションが上がるので楽しみ。その２試合で決めているので、人が入れば決められるんじゃないかなと思います」と心待ちにした。

チームもここ３試合は計１０得点無失点で３連勝中。Ｊ１残留を既に決めたが、大観衆の中で今季初の４連勝に向けて「会場の雰囲気も変わりますし、一つひとつのプレーで盛り上がるのも選手としては気持ちがいい。相手のモチベーションも上がるので難しい試合になると思いますが、今日も（監督の）大島さんから、練習が始まる前に『隙を見せずに残り２試合いく』と言われたので、やることは変わらずに、たくさん人も入ってくれるので、チーム全員で勝ちにいきたい」と必勝を期した。