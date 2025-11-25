丸善丸の内本店で「タマ&フレンズ POP UP STORE」開催、ポストカードの特典も
ソニー・クリエイティブプロダクツのオリジナルキャラクター「タマ&フレンズ 〜うちのタマ知りませんか?〜」は11月18日〜12月14日、丸善丸の内本店2階 イベントスペースにて「タマ&フレンズ POP UP STORE」を開催する。
「タマ&フレンズ POP UP STORE」
期間中、会場では「タマ&フレンズ」の公式グッズのほか、サンリオのサンリオキャラクターズとのコラボグッズを販売する。
コラボグッズは、「ボールペン」(550円)や「エコバッグ」(1,870円)、「マグカップ」(2,530円)など。
タマ&フレンズ×サンリオキャラクターズのコラボグッズ
さらに2,200円以上の購入で、サンリオキャラクターズとのコラボキーアートのポストカードのプレゼントも用意している。ポストカードは、第1弾(11月18日〜30日)と第2弾(12月1日〜14日)で異なるデザインとなっている。無くなり次第終了。
ポストカード2種
(C)2025 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L664065
