ソニー・クリエイティブプロダクツのオリジナルキャラクター「タマ&フレンズ 〜うちのタマ知りませんか?〜」は11月18日〜12月14日、丸善丸の内本店2階 イベントスペースにて「タマ&フレンズ POP UP STORE」を開催する。

「タマ&フレンズ POP UP STORE」

期間中、会場では「タマ&フレンズ」の公式グッズのほか、サンリオのサンリオキャラクターズとのコラボグッズを販売する。

コラボグッズは、「ボールペン」(550円)や「エコバッグ」(1,870円)、「マグカップ」(2,530円)など。

タマ&フレンズ×サンリオキャラクターズのコラボグッズ

さらに2,200円以上の購入で、サンリオキャラクターズとのコラボキーアートのポストカードのプレゼントも用意している。ポストカードは、第1弾(11月18日〜30日)と第2弾(12月1日〜14日)で異なるデザインとなっている。無くなり次第終了。

ポストカード2種

(C)2025 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L664065