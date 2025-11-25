埼玉県、暑さに強いお米「彩のきずな」と新品種「えみほころ」の紹介イベントを開催
埼玉県は11月25日〜28日、「彩の国 米フェスタ in TOKYO〜埼玉のお米を学ぶ!〜」を日比谷中日ビルにて開催する。
「彩の国 米フェスタ in TOKYO〜埼玉のお米を学ぶ!〜」
同イベントでは、埼玉県が開発した暑さに強いお米「彩のきずな」と、新品種「えみほころ」を紹介する企画を展開する。
「彩のきずな」は、日本穀物検定協会が実施する「米の食味ランキング」にて5年連続で最高ランク「特A」を獲得している品種で、同県のブランド米を目指しているという。
「えみほころ」は、2022年に誕生した品種で、しっかりとした食感と粒感、適度な粘りと甘みが特徴とのこと。来年より本格的な生産・販売が開始される。
会場では、パネルにて「彩のきずな」と「えみほころ」の違いや開発秘話などを展示する。
最終日の28日には、来場者が参加できる体験型企画も予定している。
