広瀬アリス、ほぼ毎日作っている“好きな食べ物”明かす「現場にも持っていくくらい」
女優の広瀬アリスが25日、都内で行われた「WFPチャリティー エッセイコンテスト2025」表彰式に出席した。
広瀬アリス
同コンテストでは“「すべての人に食べ物を」私ができること“をテーマに小学4年生以上を対象にエッセイを募集。2万1854作品が寄せられた。
表彰式では、特別審査員のふなっしー、広瀬アリス、マリウス葉さん、審査員長の堀潤氏が出席。受賞者へ表彰状を授与した。
特別審査員へのインタビューでは、好きな食べ物についてトーク。広瀬は「和食全般とてもよく作るんですけど、その中でもお味噌汁ですかね。一番ほっとしますし、現場にも持っていくくらいほぼ毎日作っています」と話した。
そして、お味噌汁を一緒に食べたい人を聞かれると、「一番よく食べるのは母ですかね。お仕事で長期でいなかったりするときに、ワンちゃんのお世話をしに来てくれて、そのときにお礼じゃないですけど、ちょっとしたご飯を作って一緒に食べるというのがとても幸せだなと思います」と語っていた。
