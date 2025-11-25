10月末、「ベネッセコーポレーション」が「赤ちゃんの名前ランキング」を発表。子どもにつける大切な「名前」そのトレンドの今と昔を徹底調査しました。



まずは、こちら！ことしの1月から9月に生まれた新生児、約16万6000人を対象に調査したランキングでは、男の子は「碧（あお）」が2年連続で1位女の子は「翠（すい）」が初めて1位となりました。2位は湊（みなと）と陽葵（ひまり）3位は陽翔（はると）と凛（りん）に。





（たまひよブランド担当 萩田 明日香さん）「男の子の方は一文字の名前が確実に多くなってきていまして、2005年は24％だったのが、2025年では32％くらい。/ここ20年で多くなってきている」さらに…。（たまひよブランド担当 萩田 明日香さん）「心に都と書いてこと、とか桜、結というような少し日本の風景とか日本の情緒的なものを象徴するような特徴的なものが上がって来ていて」一文字の漢字に「意味を込める」傾向が出てきているといいます。また男の子は「碧」や「そら」のカラーとして「ブルー」のイメージ女の子は、みどりとも読む漢字の「翠（すい）」をはじめ、菜の花の菜や「葵（あおい）」など自然の草木を連想するような字も多く使われているそうです。この傾向に街の声は？（街の人）「やはり漢字が一文字で読みが2文字というのが…私もこの子の名前を付ける時に憧れがあったような名前で、人気があるのかなと。『あお』って、友達の子がいます、漢字は違うけど。あと、男の子も女の子もどっちでもいける名前が最近は多いんだなあという印象です」一方でこんなご意見も…。（街の人）「『碧』（あお）ちゃんと『翠』（すい）ちゃんなら読めるからいいんじゃない」Q.読めないケースもありますよね？「それだとちょっと覚えられないかな」（徳増 ないる キャスター）「では、街のみなさんは、どのような思いでお子さんの名前を付けているのか、調査します」これは8歳の双子の女の子。お名前は？（望結ちゃん･8歳）「みゆです」（望桜ちゃん･8歳）「みおです」（父親･40代）「希望の望と、3月生まれなので桜と、お友達とかみんなと仲良く結ぶという」Q.気に入ってる？（望結ちゃん･望桜ちゃん）「うん」「うん」これは11か月の「衣杜（いと）」ちゃん。（20代）「結婚式で中島みゆきの『糸』を旦那が歌ったんですけど、それで名前の響きは『糸』がいいなって言って、『衣杜(いと)』にしました」そして、この6か月の慶也（けいや）ちゃん（6か月）は。（30代）「私の夫の名前が『よしひろ･慶大』という名前で、その文字を使ってということで、名前を考えて画数とかを見て決めました」この女性が息子2人の名前に込めた思いは？（80代）Q.お子さんの名前は？「拓也（たくや）と研也（けんや）」Q.どういう理由で？「全部自分で開拓して歩んでいってくれと思って拓。全部自分で研究して自分で考えて生きてってくれという意味で研究の研。そこには思いがあって、全部親に頼るなよ、という感じかな」「ベネッセ」によると、名付けの理由として「読みや音の響き」を重視する人がもっとも多く、次に「漢字の意味」「画数」という結果でした。また、過去には活躍したスポーツ選手や人気タレントの名前をもらうというケースも多かったですが、最近では減っていて、あの大谷翔平選手の「翔平」も、ことしのランキングには入っていないそうです。やはり世代によって、そのトレンドには変化があるようです。（50代）「18歳の息子がいる。名前はこうき、日本航空の航に輝く。世界に羽ばたいてほしいから」Q.お母さんのお名前は？「私ですか？久美子です。久しいに美しいに子どもの子。平凡でしょ。周りにいっぱいいたよ」Q.どんな思いでつけられたんでしょうか？「それは永久に美しい子ども…恥ずかしい」（70代）「私は「よしえ」なんですけど、平凡な名前なんだけど字が美しいに恵なんですよ」Q.女性は美しいっていう字が入る方が多かったですよね「昔はそうだよね、特にね」「明治安田生命」の分析によると、女性の名前に「美」や「子」が多かったのは昭和40年代ごろまで続きました。また、大正時代は「正一」など、昭和になると「和子」などが人気で、元号が変わったときには、その影響が見てとれます。（80代）「私はひで子。秀吉の秀に子。あまり好きじゃない。子がない方がいいかな、とか秀一文字だけでいいかなとか…昔は全部子がついたのかな、それが流行だったのかもしれない」Q.ご兄弟いらっしゃいますか？「はい、妹も子がついてます。弟は太郎がついています」