¡Ú¥Õ¥¡¥ß¥Þ¿·ºî¡Û¡ÈÂç¿Í¤ÎË§½æ¥é¥à¡É¤¬¼çÌò¡£ Ç»¸ü¤Ê¹á¤ê¤Ë¤³¤À¤ï¤Ã¤¿¡Ö¥é¥à¥ì¡¼¥º¥ó¡×¥Õ¥§¥¢¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤ë¡ª
¥é¥à¥ì¡¼¥º¥ó¹¥¤¤Ë¤¿¤Þ¤é¤Ê¤¤¥¹¥¤¡¼¥Ä6Áª
¡ÖÂç¿Í¤Î¥é¥à¥ì¡¼¥º¥ó¥¿¥ë¥È¡×288±ßÍÎ¼ò¤ÎÍø¤¤¤¿¥é¥à¥ì¡¼¥º¥ó¤ò¡¢¥¿¥ë¥È¤ÎÃæ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¥¯¥ê¡¼¥à¤Î¾å¤Î¥È¥Ã¥Ô¥ó¥°¤Ë¤â»ÈÍÑ¡£¥¯¥ê¡¼¥à¤Ë¤â¥é¥à¥ì¡¼¥º¥ó¤òº®¤¼¹þ¤ó¤À¥¿¥ë¥È¤Ç¤¹¡£¡Ê¥¢¥ë¥³¡¼¥ëÊ¬0.5¡ó¡Ë
¥é¥à¥ì¡¼¥º¥ó¥Ð¥¹¥¯¥Á¡¼¥º¥±¡¼¥298±ß¹á¤êË¤«¤Ê¥é¥à¥ì¡¼¥º¥óÆþ¤ê¤Î¥Ð¥¹¥¯¥Á¡¼¥º¥±¡¼¥¡£Ç»¸ü¤ÊÌ£¤ï¤¤¤Ï¹ÈÃã¤Î¤ª¤È¤â¤Ë¤â¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Ç¤¹¡£
¡Ê¥¢¥ë¥³¡¼¥ëÊ¬0.7¡ó¡Ë
¥È¥í¥Ð¥¿¡¡¥é¥à¥ì¡¼¥º¥ó¥µ¥ó¥É278±ß
¥é¥à¥ì¡¼¥º¥ó¥Ñ¥¦¥ó¥É¥±¡¼¥198±ß¥é¥à¼ò¤òÍø¤«¤»¤¿¥Ñ¥¦¥ó¥É¥±¡¼¥¤Ë¡¢¤¿¤Ã¤×¤ê¤Î¥é¥à¥ì¡¼¥º¥ó¤¬Îý¤ê¤³¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ê¥¢¥ë¥³¡¼¥ëÊ¬1.9¡ó¡Ë
¤È¤í¤±¤ë¥é¥à¥ì¡¼¥º¥ó¥¯¥Ã¥¡¼150±ß¥Û¥ï¥¤¥È¥Á¥ç¥³¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¤Ê¤á¤é¤«¿©´¶¤Î¥¯¥Ã¥¡¼¤Ë¡¢¥é¥à¼ò¤¬Íø¤¤¤¿¥ì¡¼¥º¥ó¤ÎÌ£¤ï¤¤¤¬¥ê¥Ã¥Á¤Ê¥¹¥¤¡¼¥Ä¡£¡Ê¥¢¥ë¥³¡¼¥ëÊ¬1.4¡ó¡Ë
¤¿¤Ã¤×¤ê¥é¥à¥ì¡¼¥º¥ó270±ß¥ì¡¼¥º¥ó¤¬¤¿¤Ã¤×¤êÆþ¤Ã¤¿ìÔÂô¤Ê¥é¥à¥ì¡¼¥º¥ó¥¢¥¤¥¹¤Ç¤¹¡£¥Ñ¥ó¥Á¤Î¤¢¤ë¥é¥à¼ò¤ÎÌ£¤ï¤¤¤È¤Þ¤ë¤´¤È¥ì¡¼¥º¥ó¤Î¤¸¤å¤ï¤Ã¤È¤·¤¿¿©´¶¤¬³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡£¡Ê¥¢¥ë¥³¡¼¥ëÊ¬0.9¡ó¡Ë
¥é¥à¥ì¡¼¥º¥ó¥Õ¥ì¡¼¥Ð¡¼¤¬³Ú¤·¤á¤ë¥Ñ¥ó3Áª
¥é¥à¥ì¡¼¥º¥ó¥Ð¥¿¡¼¥á¥í¥ó¥Ñ¥ó190±ß¥Ð¥¿¡¼¥Ó¥¹¥±¥Ã¥ÈÀ¸ÃÏ¤ò¤«¤Ö¤»¤¿¥á¥í¥ó¥Ñ¥ó¤Ë¡¢¥é¥à¥ì¡¼¥º¥ó¥Ð¥¿¡¼¥¯¥ê¡¼¥à¤¬¥µ¥ó¥É¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ê¥¢¥ë¥³¡¼¥ëÊ¬0.6¡ó¡Ë
¢¨²Æì¸©¤Ç¤Ï»ÅÍÍ¤È²Á³Ê¤¬°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¥é¥à¥ì¡¼¥º¥ó¥·¥ç¥³¥é¥Õ¥é¥ó¥¹180±ß¥Á¥ç¥³¥Õ¥é¥ó¥¹¥Ñ¥óÀ¸ÃÏ¤Ë¥é¥à¥ì¡¼¥º¥ó¥¯¥ê¡¼¥à¤ò¥µ¥ó¥É¤·¤¿¡¢Âç¿Í¤ÎÌ£¤ï¤¤¤Î¥·¥ç¥³¥é¥Õ¥é¥ó¥¹¤Ç¤¹¡£¡Ê¥¢¥ë¥³¡¼¥ëÊ¬0.7¡ó¡Ë
¢¨²Æì¸©¤Ç¤Ï»ÅÍÍ¤È²Á³Ê¤¬°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨ËÌ³¤Æ»¤Ç¤Ï°ìÉô»ÅÍÍ¤¬°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¥é¥à¥ì¡¼¥º¥ó¥Û¥¤¥Ã¥×¥µ¥ó¥É398±ß¥é¥à¼ò¤¬¤·¤Ã¤«¤ê¤È¹á¤ë¥ì¡¼¥º¥ó¤È¥Û¥¤¥Ã¥×¥¯¥ê¡¼¥à¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¿¥Û¥¤¥Ã¥×¥µ¥ó¥É¤Ç¤¹¡£¡Ê¥¢¥ë¥³¡¼¥ëÊ¬0.5¡óÌ¤Ëþ¡Ë
¤ª¤ä¤ÄµÙ·Æ¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Ê¥é¥à¥ì¡¼¥º¥ó¤Î¤ª²Û»Ò2Áª
¥é¥à¥ì¡¼¥º¥ó¥¯¥é¥ó¥Á230±ß¥é¥à¥ì¡¼¥º¥ó¤È¥Û¥ï¥¤¥È¥¯¥Ã¥¡¼¤ò¥é¥à¼ò¤ÎÆþ¤Ã¤¿¥Û¥ï¥¤¥È¥Á¥ç¥³¤Ç¸Ç¤á¤¿¡¢¥¶¥¯¥¶¥¯¿©´¶¤È¥é¥à¼ò¤ÎÌ£¤ï¤¤¤¬³Ú¤·¤á¤ë¾¦ÉÊ¤Ç¤¹¡£¡Ê¥¢¥ë¥³¡¼¥ëÊ¬1.0¡óÌ¤Ëþ¡Ë
¢¨Ê´Ëö¥é¥à¼ò»ÈÍÑ
¥é¥à¥ì¡¼¥º¥ó¥Á¥ç¥³248±ßË§½æ¤Ê¹á¤ê¤ÎÍÎ¼òÄÒ¤±¥é¥à¥ì¡¼¥º¥ó¤ò¡¢¥Õ¥ë¡¼¥Æ¥£¡¼¤Ç¤Û¤Î¤«¤Ê¥é¥à´¶¤Î¤¢¤ë¥Ó¥¿¡¼¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¤Ç¥³¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¤·¤¿Âç¿Í¤ÎÌ£¤ï¤¤¤Ç¤¹¡£¡Ê¥¢¥ë¥³¡¼¥ëÊ¬0.6¡óÌ¤Ëþ¡Ë
¿Íµ¤¤¬½Ð¤ë¤³¤È´Ö°ã¤¤¤Ê¤·¤Î¥é¥à¥ì¡¼¥º¥ó¥Õ¥§¥¢¡£¤É¤ì¤â¿ôÎÌ¸ÂÄê¾¦ÉÊ¤Ç¤¹¤Î¤Ç¡¢µ¤¤Ë¤Ê¤ëÊý¤Ï¤ªµÞ¤®¤¯¤À¤µ¤¤¡ª
¢¨²èÁü¤Ï¥¤¥á¡¼¥¸¤Ç¤¹
¢¨·Ú¸ºÀÇÎ¨ÂÐ¾Ý¾¦ÉÊ¤Ë¤Ä¤¡¢ÀÇ¹þ²Á³Ê¤Ï¾ÃÈñÀÇ8¡ó¤Ë¤ÆÉ½¼¨¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹
¢¨ÃÏ°è¤Ë¤è¤ê¾¦ÉÊ¤Î²Á³Ê¡¦È¯ÇäÆü¡¦»ÅÍÍ¤Ê¤É¤¬°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿°ìÉô¤ÎÃÏ°è¤ª¤è¤Ó°ìÉô¤ÎÅ¹ÊÞ¤Ç¤Ï¼è¤ê°·¤¤¤Î¤Ê¤¤¾¦ÉÊ¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹
¢¨¥¢¥ë¥³¡¼¥ë¤¬´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£20ºÐÌ¤Ëþ¤ÎÊý¡¢Ç¥ÉØ¡¢¼øÆý´ü¤ÎÊý¡¢±¿Å¾¤µ¤ì¤ëÊý¤Ê¤É¤Ï¤ª¹µ¤¨¤¯¤À¤µ¤¤
▶▶¡Ö¥³¥ó¥Ó¥Ë¥¹¥¤¡¼¥Ä¡×¤Îµ»ö°ìÍ÷¤Ï¤³¤Á¤é¤«¤é¡ª
¡üÅ¹ÊÞ¡¦»ÜÀß¤ÎµÙ¤ß¤Ï¸¶Â§¤È¤·¤ÆÇ¯ËöÇ¯»Ï¡¦¤ªËßµÙ¤ß¡¦¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥¦¥£¡¼¥¯¡¦Î×»þµÙ¶È¤ò¾ÊÎ¬¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ü·ÇºÜ¤ÎÆâÍÆ¤Ï¼èºà»þÅÀ¤Î¾ðÊó¤Ë´ð¤Å¤¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤ÎÊÑ¹¹¤¬È¯À¸¤¹¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤´ÍøÍÑ¤ÎºÝ¤Ï»öÁ°¤Ë¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£