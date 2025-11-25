SiM、主催イベント＜WiLDCARD VOL.2＞のゲストにROTTENGRAFFTY、“鬼札枠”にFALLING ASLEEP、THE MAYTH、Recca出演決定
SiMが、2026年1月29日に東京・渋谷Spotify O-EASTにて開催するネクスト対バンイベント＜WiLDCARD VOL.2＞の出演者を発表した。
本イベントは、ネクストジェネレーションのバンドをフックアップするべく企画されたライブだという。今回は、ゲストにROTTENGRAFFTY、そしてシーンの未来を担う可能性を秘めたネクストジェネレーションの“鬼札枠”にFALLING ASLEEP、THE MAYTH、Reccaの3組が決定。チケットのオフィシャル2次先行受付がスタートしたので、早めにチェックしてほしい。
◾️＜WiLDCARD VOL.2＞
日程：2026年1月29月（木）OPEN / START : 17:00 / 18:00
会場：東京・Spotify O-EAST
出演：SiM / ROTTENGRAFFTY / FALLING ASLEEP / THE MAYTH / Recca
問い合わせ：SMASH 03-3444-6751
チケット：前売り3,999円（税込）
※入場時別途ドリンク代
※お一人様4枚まで（電子チケット、紙チケット併用）
※SiM OFFiCiAL APP先行は電子チケットでの発券となります。
※6歳以上有料（保護者1名につき6歳未満のお子様1名同伴可）
▼オフィシャル2次先行
申込期間：11月25日（火）17:00〜12月4日（木）23:59
受付URL：https://w.pia.jp/t/simwildcard-vol2/
◾️＜DEAD POP FESTiVAL 2026＞
公演日：2026年4月4日（土）、5日（日）
会場：神奈川県川崎市 東扇島東公園特設会場
出演：SiM / coldrain / ハルカミライ / HEY-SMITH / マキシマム ザ ホルモン / THE ORAL CIGARETTES / PassCode and more…
https://deadpopfest.com
関連リンク
◆SiM オフィシャルサイト
◆SiM オフィシャルX
◆SiM オフィシャルInstagram
◆SiM オフィシャルYouTubeチャンネル
◆SiM オフィシャルTikTok