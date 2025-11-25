秋の心地よい空気の中、カフェでくつろぐ時間は贅沢な気分になりますよね。緑に囲まれた心地よい空間。おしゃれで居心地のいい店内。あったかい飲み物に、こだわりのご飯やスイーツ。



（客）

「神々しい雰囲気」「おしゃれなカフェがあってびっくり」「お寺のお坊さんが監修したコーヒー」



実はここ、静岡県内の神社仏閣にあるカフェなんです。



今、参拝だけじゃない神社カフェや寺カフェでの新たな過ごし方が全国で話題に。





このカフェは、東京の明治神宮にある「CAFE『杜のテラス』」。都会のど真ん中ですが、深い緑に囲まれながら、こだわりのドリンクやパンなどが楽しめると大人気。さらに、「築地本願寺カフェTsumugi」では小皿に色とりどりのおかずが並んだ『18品の朝ごはん』が満足感やSNS映えする見た目から、日本人はもちろん外国人観光客からも注目を集めているんです。そんな神社や寺にある人気のカフェは静岡県内にも。「every.Life」では、おしゃれでおいしく進化す静岡の神社カフェ･寺カフェを大調査します。まずは熱海の「來宮神社」へ。年間約70万人が訪れ、境内の樹齢2100年以上という大楠は無病息災や不老長寿のご利益がある人気のパワースポットです。そんな神聖な空気に包まれた境内で注目を集めているのが“神社カフェ”参拝の後、まず立ち寄りたいのが、本殿すぐ横にある『茶寮「報鼓」』珈琲を中心にさまざまなドリンクが楽しめます。ここを目的に訪れたという人も。（客）「前回この神社に来た時に知ってまた来たいなと思った。神々しい雰囲気の中でゆったりと時間を過ごせるのです。ごく気に入っている」「空気がおいしいのでコーヒーもおいしく感じる」（熱海 來宮神社 雨宮 盛克 宮司）「神社という所は“鎮守の森”といってものすごく 居心地のいい空間。そういった空間を楽しんでもらいたい」このカフェのおすすめは、神様へのお供えにも使われる大麦を炒って作る『麦こがし』を使ったスイーツ。香ばしさがふわりと広がり、どこか懐かしくやさしい味わいでこれからの季節は『麦こがしのおしるこ』が人気で冷えた体がほっと緩む一杯です。（熱海 來宮神社 雨宮 盛克 宮司）「“神人共食”神様と人が共に食べるという意味合いで、そういった食材を楽しんでもらいたいというのがカフェをオープンしたきっかけ」実は「來宮神社」には、他にも個性豊かなカフェが3つもあります。鳥居のすぐ右手にあるのが、『鳥居の結び葉』。葉の形がかわいい結び葉焼きが人気で、サクサクで香ばしいクロワッサン生地の中に熱海特産の橙を合わせたつぶあんがぎっしり詰まっています。爽やかな香りと甘さが広がるまさに熱海ならではの味です。そして境内の奥、ご神木のすぐそばには、特別な時間が過ごせる場所が。木々に囲まれた静かな空間で、静岡抹茶と季節の菓子を楽しめる「茶寮『五色の杜』」。さらに大楠を望む特別席では神聖な空気に包まれながら至福の時間が過ごせます。（客）「大楠の前で飲めてパワーを感じます」そして、最初に紹介したカフェの屋上部分にあるのが「厨『楠の香』」。ここではなんと、ビールなどのお酒も楽しめます。人気は「來宮神社」オリジナル「橙ジンジャービール」、気になるその味は…。（客）「…ビールといってもトロっとした感じで橙の皮が入っていて、それが味のアクセントになって、すごくおいしかった。また飲みたい」「來宮神社」は、縁結びの神様としても知られていますが、こうした神社カフェにもその願いが込められています。（熱海 來宮神社 雨宮 盛克 宮司）「男女の縁だけではなくて、家族･友人･仕事の縁だったり同じものを食べながらワイワイ話をして、そこできずなが深まると思う。神社にお参りに来て良い縁をより一層固い絆にしてもらいたい」続いては袋井市にある「法多山 尊永寺」へ。ここにも、今話題の寺カフェがあるんです。「法多山」といえば、やはり「厄除だんご」が外せませんが、年に数回登場する季節限定の味には、朝早くから大行列ができるほどです。そして、今の時期は境内の紅葉が見ごろを迎え、恒例の「もみじまつり」も開催中で、普段に増して多くの参拝者が訪れています。そんな紅葉を見ながらおいしいランチを味わえるのが『一乗庵ごりやくカフェ』。境内にある普段は入れない「一乗庵」という建物で、毎週土･日･月のランチタイムのみ営業しています。一日20食限定のランチは週替わりで、きれいに手入れされた庭園を眺めながら、地元でとれた旬の野菜を使った料理を味わうことができます。（客）「アジサイの季節に通りかかった ときに満員だったので、秋に絶対来ようと思っていた。予約できてよかったです。落ち着いた雰囲気でご飯もザ和食みたいな感じでおいしい。穏やかな時間を過ごしてるなと思います」さらに今夏、門前の入り口に新たなおしゃれスポットが誕生しました。（法多山 尊永寺 大谷 純應 住職）「もともとここは明治時代から続いていた角屋食堂という古い食堂だったが、そちらが惜しまれつつ閉店してしまったので、新しく何か利用できないかということで、こういう形で生まれ変わらせた」レトロな雰囲気を感じるおしゃれな建物には、占いや着付け室、カフェなど5店舗が入っています。この施設には住職のある思いがあるそうで…。（法多山 尊永寺 大谷 純應 住職）「“物見遊山”という言葉があるが、お参りに来た時においしいものを食べるとか、何かいつもとはちがう体験ができるというのは昔から日本に伝わっている伝統。そういうものを伝えるツールとしてオシャレにカフェを楽しんでいただける施設を作った」そんな思いが込められた店の一つが「嘉菓茶房 楼」。立派なはりを活かした店内で頂けるのは…茶葉を美しく束ね、中に花を忍ばさせた、見た目も味も華やかな工芸茶。他にも、参道まで甘い香りを漂わせる「遠州つぼ焼きいも」。壺の中でじっくり時間をかけて焼き上げられ、蜜があふれるほどしっとり。そして、多くの参拝客が足を止めていたのが「法多山」直営の「門前ごりやくカフェ」。おすすめは香り豊かなコーヒーと、祈祷された小麦粉使ったパティシエ手作りのごりやくパウンドケーキ。季節限定商品など10種類ほどがら選ぶことができます。（客）「雰囲気も良くてケーキもおいしくて、また友達誘って来たい。お寺のお坊さんが監修したコーヒーということで、味わい深くおいしかった」なんと、こちらのコーヒー、住職自らこだわったオリジナルブレンド（法多山 尊永寺 大谷 純應 住職）「私、大谷純應といって私の名前を取っているのですけどJUNO-BLENDはほのかな酸味と薫り高いコーヒーでどんなお菓子にもスイーツにも合うような味でブレンドしているのでここの厄除け団子ともマッチングしていると思うので、ぜひお試しいただきたい」参拝のあとに、神聖な空間と特別な時間の中で、いつもとは違う体験を楽しんでみてはいかがですか。