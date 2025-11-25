通貨オプション ボラティリティー ドル円１週間は８％、低下傾向示す
通貨オプション ボラティリティー ドル円１週間は８％、低下傾向示す
USD/JPY EUR/USD EUR/JPY GBP/USD
1WK 8.00 4.74 6.91 7.94
1MO 9.85 5.57 8.13 7.07
3MO 9.65 5.81 8.17 7.09
6MO 9.71 6.04 8.42 7.29
9MO 9.74 6.20 8.58 7.49
1YR 9.74 6.39 8.71 7.62
GBP/JPY AUD/USD USD/CHF
1WK 9.18 7.10 5.98
1MO 9.32 8.05 6.79
3MO 9.07 8.60 6.96
6MO 9.34 9.03 7.17
9MO 9.51 9.33 7.35
1YR 9.63 9.49 7.46
東京時間16:30現在 参考値
ロンドン序盤、ドル円１週間は８．０％と小幅に低下している。スポット市場では156-157円台での取引に落ち着いており、短期的なヘッジ戦略に変更が必要な状況とはなっていない。
USD/JPY EUR/USD EUR/JPY GBP/USD
1WK 8.00 4.74 6.91 7.94
1MO 9.85 5.57 8.13 7.07
3MO 9.65 5.81 8.17 7.09
6MO 9.71 6.04 8.42 7.29
9MO 9.74 6.20 8.58 7.49
1YR 9.74 6.39 8.71 7.62
GBP/JPY AUD/USD USD/CHF
1WK 9.18 7.10 5.98
1MO 9.32 8.05 6.79
3MO 9.07 8.60 6.96
6MO 9.34 9.03 7.17
9MO 9.51 9.33 7.35
1YR 9.63 9.49 7.46
東京時間16:30現在 参考値
ロンドン序盤、ドル円１週間は８．０％と小幅に低下している。スポット市場では156-157円台での取引に落ち着いており、短期的なヘッジ戦略に変更が必要な状況とはなっていない。