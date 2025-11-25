通貨オプション　ボラティリティー　ドル円１週間は８％、低下傾向示す

　USD/JPY　EUR/USD　EUR/JPY　GBP/USD
1WK　8.00　4.74　6.91　7.94
1MO　9.85　5.57　8.13　7.07
3MO　9.65　5.81　8.17　7.09
6MO　9.71　6.04　8.42　7.29
9MO　9.74　6.20　8.58　7.49
1YR　9.74　6.39　8.71　7.62

　　　　　　　　　
　GBP/JPY　AUD/USD　USD/CHF
1WK　9.18　7.10　5.98
1MO　9.32　8.05　6.79
3MO　9.07　8.60　6.96
6MO　9.34　9.03　7.17
9MO　9.51　9.33　7.35
1YR　9.63　9.49　7.46
東京時間16:30現在　参考値

　ロンドン序盤、ドル円１週間は８．０％と小幅に低下している。スポット市場では156-157円台での取引に落ち着いており、短期的なヘッジ戦略に変更が必要な状況とはなっていない。