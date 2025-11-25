DT 270 PRO

メディア・インテグレーションは、beyerdynamicのレコーディング、モニタリング用で、コンパクトな密閉型スタジオヘッドフォン「DT 270 PRO」を11月28日に発売する。価格は18,480円。

本格的なスタジオサウンド、快適なベロアイヤーパッド、高品質な作りを採用しながら、手頃な価格を実現しているのが特徴。コンパクトかつ汎用性の高いデザインで、194gと軽量。「自宅スタジオでの長時間セッションでも、外出先での使用でもその強みを発揮。音楽制作、ポッドキャスト収録、楽器練習など、品質が求められるあらゆる用途に理想的」という。

他のPROモデルと比べて、よりコンパクトで柔軟性の高いデザインを採用。ケーブルは左右どちらからでも接続可能で、同梱のUSB-C - 3.5mmアダプターにより、スマートフォンやタブレットなどにも接続できる。インピーダンスは45Ω。

周波数特性は5Hz～24kHz。入力はステレオミニで、標準プラグへの変換アダプターを同梱。ケーブルは1.3mカールケーブルで最長3m。

サウンドは「バランスの取れたディテール豊かなスタジオクラスのサウンド」としており、最新の音響基準に基づき開発。「明瞭ながら控えめな低域、自然な中域、そして滑らかで心地よい高域」が特徴という。

ヘッドバンド内部のスプリングスチール構造により、長時間の集中セッションでも快適かつ安定した装着感も実現している。