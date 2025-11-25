¹ÅçÅÅÅ´¡ßJRÀ¾ÆüËÜ¥³¥é¥Ü¥°¥Ã¥ºÂè2ÃÆ¤¬ÅÐ¾ì¡ª¼ÖÎ¾¤¬ÊÑ¿È¤¹¤ë¾×·â¥Þ¥¹¥³¥Ã¥È¤â¡Ä°ìÈÌÈÎÇä¤Ï12/1¤«¤é
JRÀ¾ÆüËÜ¤È¹ÅçÅÅÅ´¤Ï¤³¤Î¤Û¤É¡¢¸½ºß±¿¹ÔÃæ¤Î¡Ö¥é¥Ã¥Ô¥ó¥°¥³¥é¥Ü¥È¥ì¥¤¥ó¡×¤ò¥â¥Á¡¼¥Õ¤Ë¤·¤¿¥³¥é¥Ü¥°¥Ã¥ºÂè2ÃÆ¤òÈ¯Çä¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
2025Ç¯3·î¤Ë³«¶È¤·¤¿¿·¤·¤¤¹Åç±Ø¥Ó¥ë¤ä¡¢Æ±Ç¯8·î¤Î±ØÁ°Âç¶¶¥ë¡¼¥È³«¶È¤Ë¤è¤ëÏ©ÌÌÅÅ¼Ö¤Î¾è¤êÆþ¤ì³«»Ï¤È¤¤¤Ã¤¿¡¢¹Åç±Ø¼þÊÕ¤ÎºÆÀ°È÷»ö¶È´°À®¤Ë¸þ¤±¤¿µ¡±¿¾úÀ®¤Î°ì´Ä¤È¤·¤Æ´ë²è¤µ¤ì¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£Âè2ÃÆ¤È¤Ê¤ëº£²ó¤Ï¡¢¥ê¥Ð¡¼¥·¥Ö¥ë¥Þ¥¹¥³¥Ã¥È¤ä»É½«¥Ð¥Ã¥°¤Ê¤É¡¢¥æ¥Ë¡¼¥¯¤Ê5¥¢¥¤¥Æ¥à¤¬ÅÐ¾ì¤·¤Þ¤¹¡£
¤ª¸ß¤¤¤Î¡ÖÉþ¡×¤ò¸ò´¹¡©¥é¥Ã¥Ô¥ó¥°¥³¥é¥Ü¥È¥ì¥¤¥ó¤È¤Ï
º£²ó¤Î¥°¥Ã¥º¤Î¥â¥Ç¥ë¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡Ö¥é¥Ã¥Ô¥ó¥°¥³¥é¥Ü¥È¥ì¥¤¥ó¡×¤Ï¡¢¤¿¤À¤Î¥é¥Ã¥Ô¥ó¥°¼ÖÎ¾¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤Ê¤ó¤È¡¢¹ÅçÅÅÅ´¤ÎÏ©ÌÌÅÅ¼Ö¡Ê5100·Á¡Ë¤ÈJRÀ¾ÆüËÜ¤ÎÅÅ¼Ö¡Ê227·Ï¡Ë¤¬¡¢¤ª¸ß¤¤¤Î¼ÖÎ¾¥Ç¥¶¥¤¥ó¡ÊÅÉÁõ¥«¥é¡¼¤Ê¤É¡Ë¤òÆþ¤ìÂØ¤¨¤Æ¥Õ¥ë¥é¥Ã¥Ô¥ó¥°¤ÇºÆ¸½¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡¢Èó¾ï¤Ë¥æ¥Ë¡¼¥¯¤Ê¼ÖÎ¾¤Ç¤¹¡£
¹ÅçÅÅÅ´¡¢JRÀ¾ÆüËÜ¤Î¼ÖÎ¾¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¬Æþ¤ìÂØ¤ï¤ë¡ª¡©¡¡¡Ö¥é¥Ã¥Ô¥ó¥°¥³¥é¥Ü¥È¥ì¥¤¥ó¡×9·î¤«¤é±¿¹Ô¡Ê¢¨2024Ç¯8·î·ÇºÜ¡Ë
¤µ¤é¤Ë¡¢¹Åç»Ô¡¦¹ÅçÅÅÅ´¡¦JRÀ¾ÆüËÜ¤Î»°¼Ô¥í¥´¤ò¤¢¤·¤é¤Ã¤¿¶¦ÄÌ¤Î¥Ø¥Ã¥É¥Þ¡¼¥¯¤ò·Ç¤²¡¢¡Ö¸«¤Æ³Ú¤·¤¤¡¢¾è¤Ã¤Æ³Ú¤·¤¤¡×¤ò¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ë¡¢ÃÏ°è¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤ë¤¿¤á¤Ë´ë²è¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤µ¤Ë¡¢²ñ¼Ò¤Î³Àº¬¤ò±Û¤¨¤¿¡ÖÁê¸ß¾è¤êÆþ¤ì¡×¤Ê¤é¤Ì¡ÖÁê¸ßÃå¤»ÂØ¤¨¡×¤¬¼Â¸½¤·¤¿¼ÖÎ¾¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤µ¤«¤Î¥ê¥Ð¡¼¥·¥Ö¥ë¡ª¼ÖÎ¾¤¬ÊÑ¿È¤¹¤ë¥Þ¥¹¥³¥Ã¥È¤¬Ç®¤¤
º£²ó¤Î¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤Ç°ìÈÖ¤Î¾×·âºî¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢´Ö°ã¤¤¤Ê¤¯¤³¤ì¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¡Ö¥ê¥Ð¡¼¥·¥Ö¥ë¥Þ¥¹¥³¥Ã¥È¡×¤Ç¤¹¡£¤Ê¤ó¤È¤³¤Î¥Þ¥¹¥³¥Ã¥È¡¢¤¯¤ë¤Ã¤È¤Ò¤Ã¤¯¤êÊÖ¤¹¤³¤È¤Ç¡¢¹ÅçÅÅÅ´¤ÈJRÀ¾ÆüËÜ¡¢2¼Ò¤Î¥³¥é¥Ü¥é¥Ã¥Ô¥ó¥°¥È¥ì¥¤¥ó¤ÎÎ¾Êý¤Î»Ñ¤ò³Ú¤·¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤È¤¤¤¦¡¢¤Þ¤ë¤ÇÇ¦¼Ô¤Î¤è¤¦¤Ê»ÅÍÍ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤ªÃÍÃÊ¤Ï1,800±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¡£ÄÌ¾ï¡¢ÊÌ¡¹¤ÎÅ´Æ»²ñ¼Ò¤Î¼ÖÎ¾¤¬1¤Ä¤Î¤Ì¤¤¤°¤ë¤ß¤ËÆ±µï¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢¤Þ¤µ¤«¡ÖÎ¢ÊÖ¤¹¤ÈÊÌ¤ÎÅÅ¼Ö¤Ë¤Ê¤ë¡×¤È¤¤¤¦¥®¥ß¥Ã¥¯¤òÅëºÜ¤·¤Æ¤¯¤ë¤È¤Ï¶Ã¤¤Ç¤¹¡£¤½¤ÎÆü¤Îµ¤Ê¬¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¡Öº£Æü¤Ï¹ÅÅ¥â¡¼¥É¡×¡ÖÌÀÆü¤ÏJR¥â¡¼¥É¡×¤È»È¤¤Ê¬¤±¤ë¤Î¤â³Ú¤·¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£
¸¸¤Î¡ÖÊÂÁö¡×¤ò¥²¥Ã¥È¡ª¥¯¥ê¥¢¥Õ¥¡¥¤¥ë¤¬¥¨¥â¤¹¤®¤ë
Â³¤¤¤Æ¾Ò²ð¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢Å´Æ»¥Õ¥¡¥ó¤Î¥í¥Þ¥ó¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤¿¡ÖA4¥¯¥ê¥¢¥Õ¥¡¥¤¥ë¡×¤Ç¤¹¡£Á´2¼ïÎà¤Ç¡¢²Á³Ê¤Ï³Æ450±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¤È¤ª¼êº¢¡£¤·¤«¤·¡¢¤½¤ÎÃæ¿È¤Ï¥×¥é¥¤¥¹¥ì¥¹¤Ê²ÁÃÍ¤òÈë¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ë¤Ï¡¢¼ÂºÝ¤Ë¤Ï¤Ê¤«¤Ê¤«¸«¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¡¢¥é¥Ã¥Ô¥ó¥°Îó¼ÖÆ±»Î¤Î¡ÖÊ»ÁöÉ÷·Ê¡×¤Ê¤É¤Î¼Ì¿¿¤¬»ÈÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ö¸¸¡×¤È¤â¾Î¤µ¤ì¤ë¤³¤Î¸÷·Ê¤ò¡¢¤¤¤Ä¤Ç¤â¼ê¸µ¤ÇÄ¯¤á¤é¤ì¤ë¤Î¤Ï´ò¤·¤¤¥Ý¥¤¥ó¥È¡£½ñÎàÀ°Íý¤Ë»È¤¦¤â¤è¤·¡¢³Û¤ËÆþ¤ì¤Æ¾þ¤ë¤â¤è¤·¤Î¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ç¤¹¡£
¡ÖÅ´Ê¬¡×¤µ¤ê¤²¤Ê¤¯Êäµë¡ª»É½«¥¢¥¤¥Æ¥à¤¬¤ª¤·¤ã¤ìÅ¥ËÀ
Æü¾ï»È¤¤¤Î¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ë¤µ¤ê¤²¤Ê¤¯Å´Æ»Í×ÁÇ¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤¿¤¤¡¢¤½¤ó¤Ê¡Ö±£¤ìÅ´¡×¤Î³§¤µ¤ó¤Ë¤âÏ¯Êó¤Ç¤¹¡£º£²ó¤Ï»É½«¤ò»Ü¤·¤¿¥°¥Ã¥º¤âÅÐ¾ì¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ö¥È¥ì¥¤¥ó¥¿¥°¡×¤Ï700±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¡£É½¤ÈÎ¢¤Ç¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¬°Û¤Ê¤ê¡¢¹ÅçÅÅÅ´¤Î¡ÖGreenmover max¡×¤ÈJRÀ¾ÆüËÜ¤Î¡ÖRed Wing¡×¤Î¥é¥Ã¥Ô¥ó¥°¼ÖÎ¾¤¬ÀºÌ©¤Ê»É½«¤ÇÉ½¸½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¤¤Ä¤â¤Î¥«¥Ð¥ó¤ËÉÕ¤±¤ë¤À¤±¤Ç¡¢¥Ô¥ê¥ê¤È¸ú¤¯ÎÉ¤¤¥¢¥¯¥»¥ó¥È¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
³¹Ãæ¤Ç¤âÉâ¤«¤Ê¤¤¡©»É½«¥·¥ç¥ë¥À¡¼¥Ð¥Ã¥°
¤½¤·¤Æ¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤¿¤ª½Ð¤«¤±¤ËÊØÍø¤Ê¡Ö»É½«¥·¥ç¥ë¥À¡¼¥Ð¥Ã¥°¡×¤Ï3,500±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¡£¤³¤Á¤é¤Ï¹Åç±Ø³«¶È¤ò¤ª½Ë¤¤¤·¤Æ¤¤¤ëÉ÷·Ê¤¬¥Ç¥¶¥¤¥ó¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢³Ú¤·¤²¤ÊÊ·°Ïµ¤¤¬»É½«¤ÇÉ½¸½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¿¤À¤·¡¢¤³¤Î¥·¥ç¥ë¥À¡¼¥Ð¥Ã¥°¤ÏÈÎÇä²Õ½ê¤¬¸ÂÄê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ÇÃí°Õ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£¡Ö¹ÅçÅÅÅ´¤¬½ÐÅ¹¤¹¤ë°ìÉô¥¤¥Ù¥ó¥È¡×¤ª¤è¤Ó¡Ö¹Åç¥¨¥ê¥¢¤Î±Ø¥Ê¥«Å¹ÊÞ¡×¤Ç¤Î¤ß¤Î¼è¤ê°·¤¤¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ö¹ÅçÅÅÅ´¡¦JRÀ¾ÆüËÜ¥é¥Ã¥Ô¥ó¥°¥³¥é¥Ü¥È¥ì¥¤¥ó¥°¥Ã¥ºÂè2ÃÆ¡×³µÍ×
º£²óÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¥°¥Ã¥º¤Î¾ÜºÙ¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¤Ç¤¹¡£
¢¨ÈÎÇä²Õ½ê¤Ë¤è¤Ã¤Æ¼è°·¾¦ÉÊ¤¬°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤ä¡¢Çä¤êÀÚ¤ì¤È¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¢¤ê
¡Ú¾¦ÉÊ¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¡Û
¡¦¥ê¥Ð¡¼¥·¥Ö¥ë¥Þ¥¹¥³¥Ã¥È¡§1,800±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¡¦A4¥¯¥ê¥¢¥Õ¥¡¥¤¥ë¡ÊÁ´2¼ï¡Ë¡§³Æ450±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¡¦¥È¥ì¥¤¥ó¥¿¥°¡§700±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¡¦»É½«¥·¥ç¥ë¥À¡¼¥Ð¥Ã¥°¡§3,500±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¢¨»É½«¥·¥ç¥ë¥À¡¼¥Ð¥Ã¥°¤Ï¡Ö¹ÅçÅÅÅ´¤¬½ÐÅ¹¤¹¤ë°ìÉô¥¤¥Ù¥ó¥È¡×¡Ö¹Åç¥¨¥ê¥¢±Ø¥Ê¥«Å¹ÊÞ¡×¤Ç¤Î¸ÂÄêÈÎÇä¡£
¡ÚÈ¯ÇäÆü¡Û
°ìÈÌÈ¯Çä¡§2025Ç¯12·î1Æü(·î)
¢¨2025Ç¯11·î23Æü(Æü)¡Ö¤Ò¤í¤Ç¤ó¤ÎÆü2025¡×¥¤¥Ù¥ó¥È²ñ¾ì¤Ë¤ÆÀè¹ÔÈ¯Çä¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¼ç¤ÊÈÎÇä¾ì½ê¡Û
¡¦JRÀ¾ÆüËÜ¹Åç¥¨¥ê¥¢¤Î±Ø¥Ê¥«Å¹ÊÞ¡Ê¤ª¤ß¤ä¤²³¹Æ»¥¨¥¥¨¹ÅçÅ¹¡¢¤ª¤ß¤ä¤²³¹Æ»¹Åç¿·´´Àþ²þ»¥ÆâÃæ±ûÅ¹¡Ë
¡¦¹ÅçÅÅÅ´¤¬½ÐÅ¹¤¹¤ë°ìÉô¥¤¥Ù¥ó¥ÈÈÎÇä
¡¦ÄÌÈÎ¥µ¥¤¥È¡Ö¥È¥ì¥¤¥ó¥Ü¥Ã¥¯¥¹¡×¡¢JRÀ¾ÆüËÜ¸ø¼°»ºÄ¾¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥·¥ç¥Ã¥×¡ÖDISCOVER WEST mall¡×¡¢¥È¥ì¥¤¥ó¥Ü¥Ã¥¯¥¹ WESTER¥â¡¼¥ëÅ¹
¥æ¥Ë¡¼¥¯¤Ê¥³¥é¥Ü¥°¥Ã¥º¤ò¤¼¤Ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡Ê²èÁü¡§¥¸¥§¥¤¥¢¡¼¥ëÀ¾ÆüËÜ¾¦»ö¡¦JRÀ¾ÆüËÜ¡¦¹ÅçÅÅÅ´¡Ë
