

『科学的に証明された すごい習慣大百科』（堀田秀吾 著）SBクリエイティブ

人生の満足度を上げるためには、良い習慣が鍵。とはいえモチベーション高くスタートを切っても、三日坊主で終わってしまった経験は誰しもあるはず。また、目標達成のために身につけるべき習慣が何なのか、そもそもわからないという場合もあるだろう。

本書ではハーバードやスタンフォード、オックスフォードなど、名だたる大学や研究機関が実証した効果的な習慣を紹介。大ヒットを記録している。

「これまでの習慣を論じた本は、根性論に近いものが多かったように思います。本書は習慣化するために必要なのは意志の力ではなくテクニックであるとしたところがポイントです。紹介している習慣も、成功者の個人的な体験談ではなく、エビデンスに基づいている点が読者からの信頼感につながっているようです」（編集部の三木絵美子さん）

冒頭で、習慣化するために必要な3つの原理、《まず動く》《すでに備わっている習慣にくっつける》《環境を利用する》を解説。強い意志がなくても自動的に続けられる仕組みを学べるため、新しい習慣を身につけることへのハードルを下げてくれる。

具体的な習慣は、仕事の効率化、勉強、ダイエット・健康など6つの章立てで紹介されていく。《きりの悪いところで止めるとリスタートしやすい》《紙のほうがインプットもアウトプットも効率がいい》《小さい食器を使うだけでカロリー摂取量が減る》《アイコンタクトは少なすぎても多すぎても好感度が下がる》など、簡単に取り入れることができ、かつ効果を実感しやすそうなものばかり。見開きに1項目ずつ掲載する図鑑のような構成で気になったところから読める。

かわいいイラストを使った表紙が目を引いたのか、発売当初から書店での売れゆきが上々。加えて読書系インフルエンサーによる投稿が1万リポストとなり、ネットにも広がった。

「科学的なエビデンスに基づく内容ながら、著者ならではの軽やかな語り口が読みやすいと評判。もともとは男性をメイン読者に想定していましたが、蓋を開けてみたら女性読者が多かったのは、そのあたりにも理由がありそうです。科学的根拠に基づいた習慣を始めて、ご自分のゴールに向かう助けにしてもらえたらと願っています」（三木さん）

2025年7月発売。初版6000部。現在13刷27万8000部（電子含む）

（長谷川 未緒／週刊文春 2025年11月27日号）