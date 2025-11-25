Nissy、自身2度目の6大ドームツアーが映画化決定 “Nissy Entertainment”に命をかけた1300時間に密着するドキュメントも…12・23に2本同時公開へ
2023年8月にソロ活動10周年を迎えたNissy（西島隆弘）が、24年11月から今年3月にかけて開催した全国6大ドームツアー『Nissy Entertainment “Re:10th Anniversary Final” BEST DOME TOUR』。ソロアーティストとして史上初となる2度目の全国6大ドームツアーを実現し、総動員数約45万人を熱狂の渦に巻き込んだライブの模様と、ライブに至るドキュメンタリーの2作品が12月23日より全国の映画館で同時公開されることが決定した。
【予告動画】これが“Nissy Entertainment”の最高到達点！
ライブ作品『Nissy Entertainment “Re:10th Anniversary Final” BEST DOME TOUR “The Movie”』は韓国の俳優パク・ミニョンを起用した幕間映像を含め、映画のような世界観とライブパフォーマンスが融合した、ライブ×映画×ショー×コメディ×アミューズメントパークが溶け合う唯一無二のステージの模様。演出・衣装・映像など総合演出のすべてをNissy自身がプロデュースし、「これが“Nissy Entertainment”の最高到達点」と表現する公演を、再び映画館のスクリーンで体感することができる。
ドキュメンタリー作品『Nissy -Documentary Movie- “Re:10th Anniversary Final” BEST DOME TOUR』は、19年に日本人男性ソロアーティスト史上最年少で即完を果たし4大ドームツアーを完走、22年にはソロアーティストとして史上2人目となる6大ドームツアーが全公演ソールドアウトで終幕など、次々と快挙を成し遂げてきたNissyが、歴史上ソロアーティストとして初の2度目の6大ドームツアーを完走するまで、Entertainmentに命をかけた1300時間に密着している。
また、ポスタービジュアルときょう販売を開始するムビチケ前売券（オンライン）情報、予告編映像も公開。さらに、公開初日には「ライブ」「ドキュメンタリー」2作品の舞台あいさつの実施も決定しており、その模様は全国の映画館へ生中継される。
