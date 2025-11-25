J3降格の愛媛、岩田直幸氏がSD就任「強い決意を持って挑みます」
愛媛FCは25日、岩田直幸氏(41)がスポーティングダイレクター(SD)に就任することが決まったと発表した。
岩田氏は長年にわたって千葉、愛媛でアカデミーの指導を行った後、2023年に鳥栖でトップチームコーチに就任。今季からは愛媛のトップチームダイレクターに就任し、7月からはコーチを兼任していた。
愛媛のフロント陣は今季、青野大介氏がフットボールダイレクター、岩田氏がトップチームダイレクター、吉村光示氏がリクルートダイレクターを務めていた。青野氏と吉村氏はすでに退任が発表されている。
岩田氏はクラブを通じて「この度、愛媛FCのスポーティングダイレクターに就任することになりました岩田直幸です。まずは今シーズン、愛媛FCに関わる全ての皆様の期待に応えられず、大変厳しい結果を招いてしまったことについて心よりお詫び申し上げます。私はこの悔しさを糧に、愛媛FCを再び強く、皆様に愛されるクラブへと変革させることに強い決意を持って挑みます。そして、この決意を胸に迎えるのが今シーズンの最後の戦い、11月29日(土)の北海道コンサドーレ札幌戦です。皆様の熱いご声援こそが、選手たちを奮い立たせ、最後まで走り抜くための最大の力となります。まずはこの最終戦で、愛媛FCのエンブレムを胸に付けた選手たちが持てる力のすべてを出し尽くす姿に、どうか皆さんの力を貸してください。選手たちへの熱い後押しを心からお願い申し上げます」とコメントしている。
