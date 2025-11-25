ÎáÏÂ¥í¥Þ¥ó¤¯¤ë¤Þ¡¢¥¤¥ó¥É¤Ç¤Ò¤í¤æ¤¤È¹çÎ®¡ÖÉáÄÌ¤Ë¤á¤Ã¤Á¤ã´ò¤·¤¤¡×¡¡¤Þ¤µ¤«¤Î»öÂÖÈ¯À¸¢ª¥Û¥Æ¥ëÆ±Éô²°¤Ë¡©
¡¡ABEMA¤Ç¤Ï¡¢¡ØÀ¤³¦¤Î²Ì¤Æ¤Ë¡¢¡û¡ûÃÖ¤¤¤Æ¤¤¿¡Ù¥·¥ê¡¼¥ºÂè3ÃÆ¤È¤Ê¤ë¡ØÀ¤³¦¤Î²Ì¤Æ¤Ë¡¢¤¯¤ë¤ÞÃÖ¤¤¤Æ¤¤¿¡Ù¤Î#9¤ò¡¢23Æü¸á¸å9»þ¤ËÊüÁ÷¤·¤¿¡£
¡¡¡ØÀ¤³¦¤Î²Ì¤Æ¤Ë¡¢¡û¡ûÃÖ¤¤¤Æ¤¤¿¡Ù¥·¥ê¡¼¥º¡ÊÄÌ¾Î¡¦¤»¤«¤Ï¤Æ¡Ë¤Ï¡¢ÃøÌ¾¿Í¤òÀ¤³¦¤Î²Ì¤Æ¤ËÃÖ¤µî¤ê¤Ë¤·¡¢¤½¤³¤«¤é³À´Ö¸«¤¨¤ë¸½ÃÏ¤Î¥ê¥¢¥ë¤ÊÍÍ»Ò¤äÎ¹¤Ç¤Î¿¨¤ì¹ç¤¤¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢¡Ö¿Í¤Ï¤Ê¤¼Î¹¤ò¤¹¤ë¤Î¤«¡©¡×¡Ö¡È¿ÍÀ¸¡É¤È¤¤¤¦Î¹¤ÎÌÜÅª¤Ï¡©¡×¤È¤¤¤¦¹Í¤¨¤ËÇ÷¤ë¥É¥¥å¥á¥ó¥¿¥ê¡¼¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼¡£¤³¤ì¤Þ¤ÇÊüÁ÷¤·¤¿2¥·¥ê¡¼¥º¤Ç¤Ï¡¢¼Â¶È²È¤ÎÀ¾Â¼ÇîÇ·¤ÈÇÐÍ¥¤ÎÅì½Ð¾»Âç¤¬¥¢¥Õ¥ê¥«²£ÃÇ¡¢ÆîÊÆ²£ÃÇ¤ËÄ©Àï¤·¤Æ¤¤¿¡£¥·¥ê¡¼¥ºÂè3ÃÆ¤È¤Ê¤ë¡ØÀ¤³¦¤Î²Ì¤Æ¤Ë¡¢¤¯¤ë¤ÞÃÖ¤¤¤Æ¤¤¿¡Ù¤Ç¤Ï¡¢¤Û¤Ü¡È¿ÍÀ¸½é³¤³°¡É¤È¤Ê¤ë¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡¦ÎáÏÂ¥í¥Þ¥ó¤Î¤¯¤ë¤Þ¤¬¡¢°ÜÆ°¼êÃÊ¤Ï¥í¡¼¥«¥ëÏ©Àþ¥Ð¥¹¤ä¥Ò¥Ã¥Á¥Ï¥¤¥¯¤Ê¤É¤Î´ðËÜÎ¦Ï©¤Î¤ß¤È¤¤¤¦¥ë¡¼¥ë¤ÎÃæ¡¢Æî¥¢¥¸¥¢½ÄÃÇ¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡#9¤Ç¤Ï¡¢Æî¥¢¥¸¥¢Î¹7ÆüÌÜ¤ò·Þ¤¨¤¿¤¯¤ë¤Þ¤¬¡¢¥Ò¥Þ¥é¥ä»³Ì®¤ÎÏ¼¤Ë¤¢¤ë¥¤¥ó¥É¤ÎÄ®¡¦¥À¡¼¥¸¥ê¥ó¤Ç¤Ò¤í¤æ¤¤È¹çÎ®¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£¤Ò¤í¤æ¤»²Àï¤Ë¡ÖÉáÄÌ¤Ë¤á¤Ã¤Á¤ã´ò¤·¤¤¡×¤È´¿´î¤·¤¿¤¯¤ë¤Þ¤Ï¡¢Á°Æü¤Ë¹ñ¶¶á¤¯¤ÎÄ®¡¦¥·¥ê¥°¥ê¤Ç½Ð²ñ¤¤¡¢¡ÖºÊ»Ò¤È¥À¡¼¥¸¥ê¥ó¤Ë½»¤ó¤Ç¤¤¤ë¤«¤éÍè¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤ÈÌóÂ«¤·¤Æ¤¤¤¿¥¢¥â¡¼¥ë¤µ¤ó¤ËÏ¢Íí¤ò¤È¤ë¤³¤È¤Ë¡£¡Öº£Æü¤Î½É¤Ï¤½¤³¤Ê¤ó¤Ç¡×¤È¥¢¥â¡¼¥ë¤µ¤ó¤Î¼«Âð¤ËÇñ¤á¤Æ¤â¤é¤¦¤Ä¤â¤ê¤Ç¡¢¤Ò¤í¤æ¤¤Ë·Ð°Þ¤òÀâÌÀ¤·¤¿¤¯¤ë¤Þ¤Ï¡¢¥¢¥â¡¼¥ë¤µ¤ó¤Ë¤â¤é¤Ã¤¿Ï¢ÍíÀè¤ËÅÅÏÃ¤ò¤«¤±¤¿¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢ÅÅÏÃ¤Ë½Ð¤¿¤Î¤Ï½÷À¤Ç¡¢¤¯¤ë¤Þ¤¬±Ñ¸ì¤Ç²ñÏÃ¤ò»î¤ß¤ë¤â¤Î¤Î¡ÖÈÖ¹æ´Ö°ã¤Ã¤Æ¤Þ¤»¤ó¤«¡©¡×¤ÈÊÖ¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦»öÂÖ¤Ë¡£ÄÌÌõ¤ò¿½¤·½Ð¤Æ¤¯¤ì¤¿ÄÌ¹Ô¿ÍÃËÀ¤ÎÎÏ¤ò¼Ú¤ê¡¢¡Ö¥¢¥â¡¼¥ë¤µ¤ó¤ÎÈÖ¹æ¤Ç¤¹¤«¡©¡×¡ÖÃ¶Æá¤µ¤ó¤Î²È¤Ï¤É¤³¡©¡×¤ÈÊ¹¤¤¤Æ¤¯¤ì¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¸ÀÍÕ¤¬Ê¹¤¼è¤ì¤Ê¤¤¤Þ¤Þ¡ÖÌÛ¤ì¡ª¡×¤ÈÅÅÏÃ¤òÀÚ¤é¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£ÄÌ¹Ô¿Í¤ÎÃËÀ¤¤¤ï¤¯¡¢¡Ö¥Ò¥ó¥Ç¥£¡¼¸ì¤Ç¤â±Ñ¸ì¤Ç¤â¥Í¥Ñ¡¼¥ë¸ì¤Ç¤â¤Ê¤¤¡£¥Ù¥ó¥¬¥ë¸ì¤Ç¤â¤Ê¤¤¡×¤È¤Î¤³¤È¤é¤·¤¯¡¢¤¯¤ë¤Þ¤Ï¡Ö¥¢¥â¡¼¥ë¤â¤·¤¯¤Ï±ü¤µ¤ó¤Ë¤«¤«¤ë¤È»×¤Ã¤¿¡×¡ÖÁ´¤Æ¤Î¸À¸ì¤òÏÃ¤µ¤Ê¤¤Ææ¤Î½÷À¤Ë¤«¤«¤Ã¤Æ¡¢Í¥¤·¤¤¿Í¤¬¡ØÌÛ¤ì¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤¿¡Ä¡×¤Èº¤ÏÇ¤·¤¿¡£
¡¡¥¢¥â¡¼¥ë¤µ¤ó¤Î²È¤ËÇñ¤á¤Æ¤â¤é¤¦¤¢¤Æ¤¬³°¤ì¤¿¤¯¤ë¤Þ¤È¤Ò¤í¤æ¤¤Ï¡¢µÞî±¥Û¥Æ¥ë¤òÃµ¤¹¤³¤È¤Ë¡£¥Û¥Æ¥ë¤òÃµ¤¹Ãæ¡¢¤¿¤Þ¤¿¤Þ½Ð¤¯¤ï¤·¤¿¥Û¥Æ¥ë¥ª¡¼¥Ê¡¼¤«¤é¡Ö¤¦¤Á¤Î¥Û¥Æ¥ë¤Ê¤éÉô²°¤¬¤¢¤ë¡×¡Ö2¿Í¤Ç1Éô²°¡×¤È¡¢¥Û¥Æ¥ë¤ÎÉô²°¤Ë°ÆÆâ¤µ¤ì¤¿2¿Í¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢Éô²°¤Ë¤Ï¥À¥Ö¥ë¥Ù¥Ã¥É¤¬1¤Ä¤Î¤ß¡¢¥Ù¥Ã¥É¤Î¾å¤Ë¤Ï¥Ï¡¼¥È·¿¤Ëºî¤é¤ì¤¿ÇòÄ»¤Î¥¿¥ª¥ë¥¢¡¼¥È¤¬ÃÖ¤«¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¤¯¤ë¤Þ¤Ï¡Ö¡Ê¥Ù¥Ã¥É¡ËÊ¬¤±¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡©¡×¡Ö¥¿¥ª¥ë¤ÎÇòÄ»¤¬¥Á¥å¡¼¤·¤Æ¤Þ¤¹¤è¡×¤ÈÆ°ÍÉ¡£°ìÊý¡¢¤Ò¤í¤æ¤¤Ï¡ÖÊÌ¤Ë¤¤¤¤¤Ç¤¹¤è¡×¡ÖËÍ¤ÏÁ´Á³Âç¾æÉ×¤Ç¤¹¤è¡×¤ÈÊ¿Á³¡£²ø¤·¤¤¸÷¤ËÊñ¤Þ¤ì¤ë¥à¡¼¥ÉËþÅÀ¤ÊÉô²°¤Î¥é¥¤¥È¤Ë¤¯¤ë¤Þ¤Ï¡Ö¥é¥Ö¥Û¤Ã¤Ý¤¯¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤È¡¢¤Ò¤í¤æ¤¤â¡Ö¤³¤ì¤Ï¥¨¥í¤¤¤³¤È¤ò¤¹¤ëÍÑ¤ÎÉô²°¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤ÈÏ³¤é¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢2¿Í¤Ï¤³¤ÎÉô²°¤Ë½ÉÇñ¤ò·è¤á¤¿¡£
¡¡Í¼¿©¤ò¤È¤Ã¤¿¥Á¥Ù¥Ã¥ÈÎÁÍýÅ¹¤Ç¤Ï¡¢¤¯¤ë¤Þ¤¬¡Ö¤Ò¤í¤æ¤¤µ¤ó¤ÏÎ¹¹Ô¥Þ¥¹¥¿¡¼¡¢±Ñ¸ì¤¬Ãý¤ì¤ë¿Í¡£Åì½Ð¤µ¤ó¤Ï¥µ¥Ð¥¤¥Ð¥ëÇ½ÎÏ¤¬¤¢¤Ã¤ÆÃËÁ°¤Ç¡£¼¡¤Ë²¶¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤¿»þ¤Ë¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤â»¨µû¤¹¤®¤Æ¤ª¤â¤í¤¤¤«¤â¤È»×¤Ã¤¿¡×¡Ö²¿¤â»ý¤Á¹ç¤ï¤»¤Æ¤Ê¤¤¤ä¤Ä¤Ã¤Æ·ë¹½¤ª¤â¤í¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤È»×¤Ã¤Æ¡×¤È¡¢ÈÖÁÈ½Ð±é¤ò·è¤á¤¿»×¤¤¤òÂÇ¤ÁÌÀ¤±¤ë¡£¤½¤³¤Ç¤Ò¤í¤æ¤¤¬¡Öº£¤Î¤È¤³¤í¤ª¤â¤í¤¯¤Ç¤¤Æ¤Þ¤¹¤«¡©¡×¤ÈÀÚ¤ê¹þ¤à¤È¡¢¤¯¤ë¤Þ¤Ï¡Ö¤ª¤â¤í¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡×¡Ö¤â¤Ã¤ÈÂç¥Ñ¥Ë¥Ã¥¯¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤«¤Ã¤¿¡£¡È¤³¤³¤Ë¤â¹Ô¤±¤Ê¤«¤Ã¤¿¡É¤È¤«¡ÈÅÅµ¤¤¬¤Ä¤«¤Ê¤¤¡É¤È¤«¤ä¤ê¤¿¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¥Ð¥ó¥°¥é¥Ç¥·¥å¤¬¤¤¤¤¿Í¤¹¤®¤Æ¡Ä¡×¤È²óÅú¡£¤½¤³¤Ç¡¢Î¹¤ËÆ±¹Ô¤¹¤ëÂçÁ°¥×¥¸¥ç¥ë¥¸¥ç·òÂÀ¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿¡¼¤¬¡ÖËèÈÕ¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ÇÈ¿¾Ê²ñ¤ò¤·¤Æ¤¤¤Æ¡Ä¡×¤ÈÌÀ¤«¤¹¤È¡¢¤Ò¤í¤æ¤¤Ï¡ÖÈ¿¾Ê²ñ¤Ë¸Æ¤Ó¤Ä¤±¤Æ°ì½ï¤Ë¤ä¤Ã¤¿Êý¤¬¤¤¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¡©¡×¡Öº£Æü¡¢È¿¾Ê²ñ¤ä¤ë¤Î¸«¤¿¤¤¡×¤ÈÄó°Æ¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢Å¹Æâ¤Ë¤¯¤ë¤Þ¤ò»Ä¤·¡¢°ìÉþ¤·¤Ë¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿¡¼¤È³°¤Ë½Ð¤¿¤Ò¤í¤æ¤¤¬¡ÖËÍ¤ÈÅì½Ð¤µ¤ó¤Ï¡È¤³¤³¤Ï¹Ô¤¤¿¤¤¡É¤È¤«³ä¤È¤¢¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¤Î¤Ç¡¢·ë²Ì¤È¤·¤ÆÀ®Î©¤¹¤ë¡×¡Ö¤½¤ì¤¬¤Ê¤¤¥¿¥¤¥×¤À¤È¡¢Ç¤¤»¤ë¤ÈËÜÅö¤Ë¥´¡¼¥ë¤Ë¹Ô¤¯¤À¤±¡×¤È¡¢ÈÖÁÈ¤ÎÀèÇÚ¤È¤·¤Æ¥À¥á½Ð¤·¤ò¤¹¤ë¾ìÌÌ¤â¡£¤³¤ì¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿¡¼¤Ï¡ÖÃÏ¸µ¤Î¿Í¤È¤Î¤Õ¤ì¤¢¤¤¤¬¾¯¤Ê¤¤¡×¤È·üÇ°¤òÅÇÏª¡£¡Ö¥¢¥â¡¼¥ë¤µ¤ó¤Ë´üÂÔ¤·¤Æ¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡Ä¡×¤È»ÄÇ°¤½¤¦¤Ë¸ì¤Ã¤¿¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿¡¼¤Ë¡¢¤Ò¤í¤æ¤¤Ï¡ÖÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤ë¸Â¤ê¥À¥á¤½¤¦¤À¤Ê¤È¤Ï»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤±¤É¡×¤È¶ì¾Ð¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¸å¡¢¥Û¥Æ¥ë¤ËÌá¤Ã¤¿¤¯¤ë¤Þ¤È¤Ò¤í¤æ¤¤Ï¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ÎÈ¿¾Ê²ñ¤Ë»²²Ã¡£¡Ö¿Í¤Î²È¤ËÇñ¤Þ¤ë¤Ê¤É¸½ÃÏ¤Î¿Í¤È¤Î¤Õ¤ì¤¢¤¤¤¬¤Û¤·¤¤¡×¤È¤¤¤¦¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ÎÍ×Ë¾¤ËÂÐ¤·¡¢¤¯¤ë¤Þ¤â¡Ö¤ª¶â¤¢¤Ã¤¿¤é¥Û¥Æ¥ë¤ËÇñ¤Þ¤ê¤¿¤¤¡£¤½¤ì¤Ë±³¤Ä¤¤À¤·¤¿¤é¡¢Ìõ¤ï¤«¤ó¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤¦¡×¡ÖËÍ¤ÎÅ¯³Ø¤Ç¸À¤ï¤»¤Æ¤â¤é¤¦¤È¡¢³°¹ñ¿Í¤¬¤¤Æ¤¤¤ë»þÅÀ¤ÇËÜÅö¤Ê¤ó¤Æ¤Ê¤¤¡×¤ÈÈ¿ÏÀ¤¹¤ë¡£Î¹Àè¤Î¥ê¥¢¥ë¤ò»£¤ê¤¿¤¤¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤È¡¢¥«¥á¥é¤¬¤¢¤ë»þÅÀ¤Ç¥ê¥¢¥ë¤ò±Ç¤¹¤Î¤ÏÉÔ²ÄÇ½¤À¤È¼çÄ¥¤¹¤ë¤¯¤ë¤Þ¤Î¤¹¤ì°ã¤¦»×¤¤¤¬Éâ¤Ä¦¤ê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡¢¤¯¤ë¤Þ¤È¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Ï¸ß¤¤¤Ë¼Ñ¤¨ÀÚ¤é¤Ê¤¤»×¤¤¤òÊú¤¨¤Ä¤Ä¡¢·Þ¤¨¤¿Æî¥¢¥¸¥¢Î¹8ÆüÌÜ¡£¥À¡¼¥¸¥ê¥ó¤ÎÃãÈª´Ñ¸÷¤Ë¸þ¤«¤Ã¤¿¤¯¤ë¤Þ¤È¤Ò¤í¤æ¤¤ÏËÜ¾ì¤Î¹ÈÃã¤ò´®Ç½¤·¡¢¤½¤ì¤¾¤ìÃãÍÕ¤ò¤ªÅÚ»º¤Ë¹ØÆþ¡£¤½¤Î¸å¡¢¤Ò¤í¤æ¤¤¬ÊÌÈÖÁÈ¤Ë¥ê¥â¡¼¥È½Ð±é¤¹¤ë¤¿¤á¡¢ÊÌ¹ÔÆ°¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¯¤ë¤Þ¤Ï¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿¡¼¤È¥Á¥Ù¥Ã¥ÈÆñÌ±¥¥ã¥ó¥×¤Ø¡£¤¯¤ë¤Þ¤¬¡ÖÀ¤³¦¤È¤Ï¤«¤¯¤âÊ£»¨¤Ê¤â¤Î¤«¡×¤È»×¤¤¤ò½ä¤é¤»¤¿¡¢ÆñÌ±¥¥ã¥ó¥×¤ÎÎò»Ë¤È¸½¼Â¤È¤Ï¡Ä¡£
