º´ÌîÍ¦ÅÍ¡¢Æ±»þ¼õ¾Þ¤Î²£ÉÍÎ®À±¤ò¥ê¥¹¥Ú¥¯¥È¡Ö¤¢¤½¤³¤Þ¤Ç¼«Ê¬¤òÎ§¤·¤ÆÀ¸¤¤Æ¤¤¤±¤ë¤Î¤Ï¤¹¤´¤¤¡×¡¡¸åÇÚ»×¤¤¤Ê°ìÌÌ¤â
¡¡ÇÐÍ¥¡¦º´ÌîÍ¦ÅÍ¡ÊM!LK¡Ë¤¬25Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡¢¥¢¥ï¡¼¥É¡ØTHE ONES TO WATCH 2025¡Ù¼ø¾Þµ¼Ô²ñ¸«¤Ë½ÐÀÊ¡£Æ±»þ¼õ¾Þ¤È¤Ê¤Ã¤¿²£ÉÍÎ®À±¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¸ì¤Ã¤¿¡£
¡ÚÁ´¿È¥·¥ç¥Ã¥È¡Û¥ª¡¼¥é¤¹¤´¡ª¥Ü¥ë¥É¡¼¤Î¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¥¹¥¿¥¤¥ë¤òÃå¤³¤Ê¤¹º´ÌîÍ¦ÅÍ
¡¡º´Ìî¤Ï¡Ö¤³¤ó¤ÊÁÇÅ¨¤Ê¾Þ¤ò¤¤¤¿¤À¤±¤Æ¡×¤ÈËþ³«¤Î¾Ð´é¤Ë¡£¡ÖËÜÅö¤Ë°ì½Ö¡¢²¿¤Î¤³¤È¤«¤ï¤«¤é¤º¡¢ÀâÌÀ¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢¤³¤ó¤Ê¤¹¤´¤¤¾Þ¤òËÍ¤¬¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤Î¤«¤È¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡£º£Ç¯1Ç¯´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÀ¼¤òÃÆ¤Þ¤»¤¿¡£
¡¡°ìÊý¡¢Æ±»þ¼õ¾Þ¤Î²£ÉÍ¤Ï¡¢½ÐÀÊ¤¬¤«¤Ê¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£º´Ìî¤Ï¡ÖÎ®À±¤¯¤ó¤Ï¡¢²¿Ç¯¤«Á°¤Ë±Ç²è¤Ç¶¦±é¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¡¢¤½¤³¤«¤éÃçÎÉ¤¯¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤·¡¢¡Ö¥Ð¥Ç¥£Ìò¤È¤·¤Æ¸«¤Æ¤¤¤¿ËÍ¤«¤é¤·¤Æ¤â¤È¤ó¤Ç¤â¤Ê¤¤¥¹¥È¥¤¥Ã¥¯¤µ¡£¼«Ê¬¤Ë¤¹¤´¤¯¸·¤·¤¤Êý¤Ç¤¹¤Í¡£¤¢¤½¤³¤Þ¤Ç¼«Ê¬¤òÎ§¤·¤ÆÀ¸¤¤Æ¤¤¤±¤ë¤Î¤Ï¤¹¤´¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¥ê¥¹¥Ú¥¯¥È¡£¡Ö¤¢¤È¡¢¸åÇÚ¤ò¤«¤ï¤¤¤¬¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¡£ËÍ¤â1¸Ä²¼¤Ê¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢²ñ¤¦¤¿¤Ó¤Ë¡ØÄ´»Ò¤É¤¦¡©¡Ù¤Ã¤Æ¡£¼þ¤ê¤Ë¤âµ¤¤òÇÛ¤ì¤ëÁÇÅ¨¤ÊÀèÇÚ¤À¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡Æ±¥¢¥ï¡¼¥É¤Ï¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÊ¬Ìî¤Ç°µÅÝÅª¤Ê³èÌö¤ò¤ß¤»¡¢¥¹¥¿¥¤¥ë¡¦À¸¤Êý¡¦Èþ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡ØVOGUE JAPAN¡ÙÆÉ¼Ô¤ò¥¤¥ó¥¹¥Ñ¥¤¥¢¤·¤¿¥ô¥©¡¼¥°¤Ê½÷À¤ò¡ØVOGUE JAPAN¡Ù¤¬Áª½Ð¤·¡¢µ¼Ô²ñ¸«¤â¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¿»ïÌÌ¡¦¥¤¥Ù¥ó¥ÈÏ¢Æ°·¿¤Î¥¢¥Ë¥å¥¢¥ë´ë²è¡ÖVOGUE JAPAN WOMEN OF THE YEAR¡ÊWOTY¡Ë¡×¡Ê2006¡Á2020Ç¯¡Ë¤Î¸å·Ñ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤È¤·¤Æ2021Ç¯¤Ë¥¹¥¿¡¼¥È¡£
¡ÖWOTY¡×¤Î¥¸¥§¥ó¥À¡¼¥Õ¥ê¡¼ÈÇ¤È¤â¤¤¤¨¤ëÆ±´ë²è¤Ç¤Ï¡¢¤½¤ÎÇ¯¤òºÌ¤Ã¤¿ºÍÇ½¤¢¤Õ¤ì¤ëÉ½¸½¼Ô¤äÌÜ³Ð¤Þ¤·¤¤³èÌö¤ò¤ß¤»¤¿¥Ë¥å¡¼¥«¥Þ¡¼¡¢¥¥ã¥ê¥¢¤Ë¤ª¤±¤ëÂç¤¤ÊÅ¾µ¡¡¦ÈôÌö¤ò¤à¤«¤¨¤¿¥¢¥¹¥ê¡¼¥È¤Ê¤ÉÂ¿¥¸¥ã¥ó¥ë¤Ç³èÌö¤¹¤ë¥¢¥¤¥³¥Ë¥Ã¥¯¤Ê¿Í¡¹¤ò¤¿¤¿¤¨¤ë¡£
¡¡º´Ìî¤Î¼õ¾ÞÍýÍ³¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÆ±»ï¤Ï¡ÖÄ«¥É¥é¡Ø¤ª¤à¤¹¤Ó¡Ù¤ä¡Ø¥È¥ê¥ê¥ª¥ó¥²¡¼¥à¡Ù¤ÎÂ³ÊÔ±Ç²è¡¢·à¾ìÈÇ¡ØTOKYO MER¡ÁÁö¤ë¶ÛµÞµßÌ¿¼¼¡ÁÆî³¤¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¡Ù¤Ê¤ÉÏÃÂêºî¤Ø¤Î½Ð±é¤¬Â³¤¡¢¶áºî¡Ø¤Ò¤È¤ê¤Ç¤·¤Ë¤¿¤¤¡Ù¤Ç¤ÏÆá¿ÜÅÄÌò¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢¤µ¤é¤Ë¸½ºßÊüÁ÷Ãæ¤Î¡ØESCAPE ¤½¤ì¤ÏÍ¶²ý¤Î¤Ï¤º¤À¤Ã¤¿¡Ù¤Ç¤ÏÇÐÍ¥¤È¤·¤Æ¤ÎÉ½¸½¤ÎÉý¹¤µ¤¬ÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤¿¡×¤È¤·¡¢¡ÖM!LK¤Î¡Ø¥¤¥¤¤¸¤ã¤ó¡Ù¤¬Âç¥Ò¥Ã¥È¤òµÏ¿¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢²»³Ú³èÆ°¤Ç¤âÂ¸ºß´¶¤òÈ¯´ø¡£ÇÐÍ¥¤È¤·¤Æ¤â·ëÀ®10Ç¯¤ò·Þ¤¨¤¿M!LK¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤·¤Æ¤â¡¢¤³¤Î1Ç¯¤ÇÂç¤¤ÊÈôÌö¤ò¿ë¤²¤¿¡×¤ÈÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡º´Ìî¤Î¤Û¤«¡¢VERDY»á¡Ê¥Ç¥¶¥¤¥Ê¡¼¡Ë¡¢Âç·îÁÔ»Î»á¡Ê¥Ç¥¶¥¤¥Ê¡¼¡Ë¡¢ËÌÀî·Ê»Ò¡ÊÇÐÍ¥¡Ë¡¢Snow Man¡Ê¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¡Ë¡¢HANA¡Ê¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¡Ë¡¢¸«¾å°¦¡ÊÇÐÍ¥¡Ë¡¢²£ÉÍÎ®À±¡ÊÇÐÍ¥¡Ë¡Ê¢¨50²»½ç¡Ë¤â¼õ¾Þ¡£¼ø¾Þµ¼Ô²ñ¸«¤Ë¤Ï¡¢VERDY»á¡¢Âç·î»á¡¢ËÌÀî¡¢º´Ìî¡¢Snow Man¡ÊÌÜ¹õÏ¡¡¢¥é¥¦¡¼¥ë¡Ë¡¢HANA¡¢¸«¾å¤¬½ÐÀÊ¤·¤¿¡£
¡ÚÁ´¿È¥·¥ç¥Ã¥È¡Û¥ª¡¼¥é¤¹¤´¡ª¥Ü¥ë¥É¡¼¤Î¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¥¹¥¿¥¤¥ë¤òÃå¤³¤Ê¤¹º´ÌîÍ¦ÅÍ
¡¡º´Ìî¤Ï¡Ö¤³¤ó¤ÊÁÇÅ¨¤Ê¾Þ¤ò¤¤¤¿¤À¤±¤Æ¡×¤ÈËþ³«¤Î¾Ð´é¤Ë¡£¡ÖËÜÅö¤Ë°ì½Ö¡¢²¿¤Î¤³¤È¤«¤ï¤«¤é¤º¡¢ÀâÌÀ¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢¤³¤ó¤Ê¤¹¤´¤¤¾Þ¤òËÍ¤¬¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤Î¤«¤È¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡£º£Ç¯1Ç¯´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÀ¼¤òÃÆ¤Þ¤»¤¿¡£
¡¡Æ±¥¢¥ï¡¼¥É¤Ï¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÊ¬Ìî¤Ç°µÅÝÅª¤Ê³èÌö¤ò¤ß¤»¡¢¥¹¥¿¥¤¥ë¡¦À¸¤Êý¡¦Èþ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡ØVOGUE JAPAN¡ÙÆÉ¼Ô¤ò¥¤¥ó¥¹¥Ñ¥¤¥¢¤·¤¿¥ô¥©¡¼¥°¤Ê½÷À¤ò¡ØVOGUE JAPAN¡Ù¤¬Áª½Ð¤·¡¢µ¼Ô²ñ¸«¤â¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¿»ïÌÌ¡¦¥¤¥Ù¥ó¥ÈÏ¢Æ°·¿¤Î¥¢¥Ë¥å¥¢¥ë´ë²è¡ÖVOGUE JAPAN WOMEN OF THE YEAR¡ÊWOTY¡Ë¡×¡Ê2006¡Á2020Ç¯¡Ë¤Î¸å·Ñ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤È¤·¤Æ2021Ç¯¤Ë¥¹¥¿¡¼¥È¡£
¡ÖWOTY¡×¤Î¥¸¥§¥ó¥À¡¼¥Õ¥ê¡¼ÈÇ¤È¤â¤¤¤¨¤ëÆ±´ë²è¤Ç¤Ï¡¢¤½¤ÎÇ¯¤òºÌ¤Ã¤¿ºÍÇ½¤¢¤Õ¤ì¤ëÉ½¸½¼Ô¤äÌÜ³Ð¤Þ¤·¤¤³èÌö¤ò¤ß¤»¤¿¥Ë¥å¡¼¥«¥Þ¡¼¡¢¥¥ã¥ê¥¢¤Ë¤ª¤±¤ëÂç¤¤ÊÅ¾µ¡¡¦ÈôÌö¤ò¤à¤«¤¨¤¿¥¢¥¹¥ê¡¼¥È¤Ê¤ÉÂ¿¥¸¥ã¥ó¥ë¤Ç³èÌö¤¹¤ë¥¢¥¤¥³¥Ë¥Ã¥¯¤Ê¿Í¡¹¤ò¤¿¤¿¤¨¤ë¡£
¡¡º´Ìî¤Î¼õ¾ÞÍýÍ³¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÆ±»ï¤Ï¡ÖÄ«¥É¥é¡Ø¤ª¤à¤¹¤Ó¡Ù¤ä¡Ø¥È¥ê¥ê¥ª¥ó¥²¡¼¥à¡Ù¤ÎÂ³ÊÔ±Ç²è¡¢·à¾ìÈÇ¡ØTOKYO MER¡ÁÁö¤ë¶ÛµÞµßÌ¿¼¼¡ÁÆî³¤¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¡Ù¤Ê¤ÉÏÃÂêºî¤Ø¤Î½Ð±é¤¬Â³¤¡¢¶áºî¡Ø¤Ò¤È¤ê¤Ç¤·¤Ë¤¿¤¤¡Ù¤Ç¤ÏÆá¿ÜÅÄÌò¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢¤µ¤é¤Ë¸½ºßÊüÁ÷Ãæ¤Î¡ØESCAPE ¤½¤ì¤ÏÍ¶²ý¤Î¤Ï¤º¤À¤Ã¤¿¡Ù¤Ç¤ÏÇÐÍ¥¤È¤·¤Æ¤ÎÉ½¸½¤ÎÉý¹¤µ¤¬ÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤¿¡×¤È¤·¡¢¡ÖM!LK¤Î¡Ø¥¤¥¤¤¸¤ã¤ó¡Ù¤¬Âç¥Ò¥Ã¥È¤òµÏ¿¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢²»³Ú³èÆ°¤Ç¤âÂ¸ºß´¶¤òÈ¯´ø¡£ÇÐÍ¥¤È¤·¤Æ¤â·ëÀ®10Ç¯¤ò·Þ¤¨¤¿M!LK¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤·¤Æ¤â¡¢¤³¤Î1Ç¯¤ÇÂç¤¤ÊÈôÌö¤ò¿ë¤²¤¿¡×¤ÈÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡º´Ìî¤Î¤Û¤«¡¢VERDY»á¡Ê¥Ç¥¶¥¤¥Ê¡¼¡Ë¡¢Âç·îÁÔ»Î»á¡Ê¥Ç¥¶¥¤¥Ê¡¼¡Ë¡¢ËÌÀî·Ê»Ò¡ÊÇÐÍ¥¡Ë¡¢Snow Man¡Ê¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¡Ë¡¢HANA¡Ê¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¡Ë¡¢¸«¾å°¦¡ÊÇÐÍ¥¡Ë¡¢²£ÉÍÎ®À±¡ÊÇÐÍ¥¡Ë¡Ê¢¨50²»½ç¡Ë¤â¼õ¾Þ¡£¼ø¾Þµ¼Ô²ñ¸«¤Ë¤Ï¡¢VERDY»á¡¢Âç·î»á¡¢ËÌÀî¡¢º´Ìî¡¢Snow Man¡ÊÌÜ¹õÏ¡¡¢¥é¥¦¡¼¥ë¡Ë¡¢HANA¡¢¸«¾å¤¬½ÐÀÊ¤·¤¿¡£