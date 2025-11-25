イーサン・ホーク、珍しくユマ・サーマンとの離婚に言及 「円満に別れた人がうらやましい」
映画『いまを生きる』や『リアリティ・バイツ』、「ブラック・フォン」シリーズで知られるイーサン・ホークが、ユマ・サーマンとの離婚について珍しく語った。
【写真】全員美男美女！ イーサン・ホーク＆ユマ・サーマンの愛娘・息子、幼少期から成長した姿まで
PageSixによると、11月20日に公開されたLos Angeles Timesのインタビューで、イーサンは「世間の注目はまるでガソリンのようだけど、離婚の難しいところは誰しも同じ、子どもたちが乗り越えられるよう、どう手助けするかといった家族としての側面だ」と語り、「円満に別れた人がうらやましい」と付け加えたそうだ。
映画『ガタカ』で共演したユマと1998年に結婚したイーサンは、現在27歳で俳優として活躍する娘マヤと、23歳の息子レヴォンをもうけたのち、子どもたちのナニーだったライアン・ショーヒューズとの浮気が囁かれ、2005年に離婚。2008年に彼女と再婚し、17歳のクレメンタインと14歳のインディナという娘を2人もうけている。
離婚についてイーサンは、「公の場で離婚について話さないと、子どもたちに何度も誓ったから、多くは話せない」と語り、「でも一つ言えるのは、もし世界中を回る機会があれば、男女が結婚生活を永続させるのは、どこでも非常に困難だと気付くということ」と主張。「別れた時は、もう子どもは持たないと決め、一生シングルでいたいと思った。だけど親友が出来て、キスをしたくなった」と振り返った。
なおユマはイーサンと離婚後、投資家のアルパド・ブッソンと交際し、娘ルナを出産。彼とは破局と復縁を繰り返した後、2014年に別れている。
