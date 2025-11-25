Bリーグは11月25日、来年1月に初開催される「Bリーグドラフト2026」の参加に必要なドラフト志望届提出者リストを更新。新たに国士舘大学やSunrise Christian Academyなど国内外で活躍する7名が追加された。

『第101回関東大学バスケットボールリーグ戦』入れ替え戦で筑波大学に勝利し1部昇格を決めた国士舘大学からは3名がエントリー。中村謙斗は同大が公開している情報によると190センチのパワーフォワード。関東リーグ戦では9.4得点4.3リバウンドをマークした。東海大諏訪高校出身の宮本龍世は176センチのポイントガード。入れ替え戦では3試合で平均6.7得点を挙げた。東海大菅生高校出身で172センチのポイントガードである水品拓也もリスト入りしている。

関東大学バスケットボール連盟2部に所属する関東学院大学の齋藤裕太は湘南工科大附属高校出身。関東リーグ戦では22試で16得点2.5リバウンドを記録した。八戸学院大学の芹川颯太は八戸学院光星出身の182センチスモールフォワード。『2025 東北大学バスケットボールリーグ』1部では3ポイント王に輝き同校の準優勝に貢献している。

現在19歳で神奈川県茅ケ崎市を拠点とする3人制プロバスケットボールチームのCHIGASAKI STARS.EXEに所属する安田幸太郎も参加を表明。現在17歳の小張智亨は過去には千葉ジェッツU18でもプレーし、現在はアメリカ・カンザス州ウィチタに位置し、NBA選手なども輩出している名門校のSunrise Christian Academyに所属している。

これでドラフト志望届の提出選手は31名。リーグ戦終了に伴い、国内大学生のドラフト参戦表明が続いている。

Bリーグドラフトは、来年秋から始まる新B1「B.PREMIER（Bプレミア）」の創設にあわせて導入される新制度。Bプレミア入りへ向けたドラフト参加を希望する選手の志望届提出期間は9月1日から12月19日までで、12月22日に参加クラブによる指名順抽選が実施。来年1月29日に『Bリーグドラフト2026』が開催される。

【番組を聴く】ドラフト制度の補足説明「連携を高め、より課題解決のスピードを上げる」